Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российские войска на юге усилены двумя дивизиями 

News.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: vk.com
Две мотострелковые дивизии пополнят войска Южного военного округа (ЮВО).
Две отдельные мотострелковые бригады, входящие в состав 58-й общевойсковой армии — 19-я, штаб которой располагается во Владикавказе, и 136-я со штабом в Буйнакске — будут переформированы в дивизии, сообщает «Интерфакс». Во время реформы российской армии эти дивизии были сокращены до бригад.
Ранее News.ru писал о том, что администрация США призывает венесуэльских военных отказаться от поддержки президента Николаса Мадуро, а также обсуждает новые санкции, направленные в отношении лидера Венесуэлы.
News.ru: последние новости
Швеция показала «убийцу» российских истребителей Су Назван срок вывода сил США из Сирии Истребители МиГ-31 с «Кинжалами» встанут на защиту Арктики
Войска , Армия , Николас Мадуро , Администрация США , Интерфакс
Читайте также
Видео
Ураган снес самолет с посадочной полосы
Происшествия
Зеленский сцепился с военными во Львове
В мире Армия
«Вам нужно освежиться»: кандидата в президенты облили водой
Украина В мире
Названа причина смерти Юрского
Общество
Эпидемию на Украине признали крупнейшей в Европе
В мире Украина
Кремль предупредил Украину
Политика В мире
Пахнет уголовщиной: Зеленский попал в передрягу
В мире Украина
Мадуро предложили бежать в Россию
США Ближний Восток
Вертолеты Балтфлота отработали «слепую» посадку на корабль
Армия Оружие
Квартира за 18 миллионов: как поделят наследство Юрского
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение