Российские войска на юге усилены двумя дивизиями 

Две мотострелковые дивизии пополнят войска Южного военного округа (ЮВО).
Две отдельные мотострелковые бригады, входящие в состав 58-й общевойсковой армии — 19-я, штаб которой располагается во Владикавказе, и 136-я со штабом в Буйнакске — будут переформированы в дивизии, сообщает «Интерфакс». Во время реформы российской армии эти дивизии были сокращены до бригад.
Ранее News.ru писал о том, что администрация США призывает венесуэльских военных отказаться от поддержки президента Николаса Мадуро, а также обсуждает новые санкции, направленные в отношении лидера Венесуэлы.