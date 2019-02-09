СМИ: Американский адмирал призвал «наступать» на Россию и Китай

В чрезвычайно агрессивной манере выступил на заседании Атлантического совета командующий военно-морскими операциями флота США адмирал Джон Ричардсон , сообщает портал Business Insider.

По словам военного, пора перейти в «наступление» из России Китай , которые напрямую бросили вызов ВМС США своими «агрессивными» полетами и судоходством. Адмирал считает, что пришло время «ударить первыми», отвечая на вопрос бывшего заместителя генерального секретаря НАТО Александра Вершбоу об «усиления активности России на ключевых водных магистралях». При этом Ричардсон обвинил Москву в блокировании Азовского моря, а также в наращивании военно-морского присутствия в Восточном Средиземноморье.

Адмирал также высказался за «проявление терпения и дипломатии». Однако, в итоге, вновь сбился на угрожающий тон, утверждая, что «если правила будут нарушены, США должны проявить силу».

Это уже не первое воинственное заявление американских военных представителей. Ранее бывший главнокомандующий войсками США в Европе генерал Филип Бридлав призывал «готовиться к конфликту» с Россией.