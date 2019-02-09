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В России ответили на агрессивные заявления адмирала ВМС США
В России ответили на агрессивные заявления адмирала ВМС США

СМИ: Американский адмирал призвал «наступать» на Россию и Китай 

Российская Газета + ещё 19 4 часа назад
Фото: Российская Газета
В чрезвычайно агрессивной манере выступил на заседании Атлантического совета командующий военно-морскими операциями флота США адмирал Джон Ричардсон, сообщает портал Business Insider.
По словам военного, пора перейти в «наступление» из России и Китай, которые напрямую бросили вызов ВМС США своими «агрессивными» полетами и судоходством. Адмирал считает, что пришло время «ударить первыми», отвечая на вопрос бывшего заместителя генерального секретаря НАТО Александра Вершбоу об «усиления активности России на ключевых водных магистралях». При этом Ричардсон обвинил Москву в блокировании Азовского моря, а также в наращивании военно-морского присутствия в Восточном Средиземноморье.
Адмирал также высказался за «проявление терпения и дипломатии». Однако, в итоге, вновь сбился на угрожающий тон, утверждая, что «если правила будут нарушены, США должны проявить силу».
Это уже не первое воинственное заявление американских военных представителей. Ранее бывший главнокомандующий войсками США в Европе генерал Филип Бридлав призывал «готовиться к конфликту» с Россией.
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Комментарии
Войска , Армия , США , Александр Вершбоу , Джон Ричардсон , НАТО , Китай
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