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Под Самарой мотострелки освоили новые способы ведения боя 

Российская Газета 49 минут назад
Фото: Пресс-служба ЦВО
Под Самарой мотострелковые бригады 2-ой общевойсковой армии освоили нестандартные способы обороны и наступления, напрямую взаимодействуя с авиацией и артиллерией даже малыми разрозненными группами. Сообщила в пятницу, 8 февраля, пресс-служба Центрального военного округа.
Вместо прямолинейного наступления во время учебного боя, мотострелки использовали маневры.
— Возросшие огневые возможности наших соединений и опыт последних локальных конфликтов позволяет нам использовать нестандартные способы ведения боя, — пояснил командующий 2-й общевойсковой армией, генерал-майор Андрей Колотовкин, — Осваиваем такие способы обороны и наступления, где подразделения используются небольшими спешенными группами при прямом их взаимодействии с авиацией и артиллерией.
Во время маневров мотострелки получали онлайн информацию о расположении противника от авиации и беспилотных летательных аппаратов. Они оперативно принимали решение. Кроме того подразделения напрямую передавали данные о местонахождении неприятеля расчетам артиллерии. Благодаря чему удалось сэкономить время и боезапас.
Более 4 тысяч военнослужащих были подняты по тревоге для участия в двустороннем тактическом учении на Рощинском полигоне в Самарской области еще 6 февраля. Маневры завершаются в пятницу, 8 февраля.
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Войска , Армия , Андрей Колотовкин , Самара
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