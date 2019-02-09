На полигоне Рощинский в Самарской области завершились учения двух мотострелковых бригад и управления 2-й Гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа.
На полигоне Рощинский в Самарской области завершились учения двух мотострелковых бригад и управления 2-й Гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа.
Военнослужащие учились скрытному развертыванию пунктов управления, ведению разведки, использованию беспилотных летательных аппаратов и средств радиоэлектронной борьбы, отрабатывали действия в наступлении и обороне, применяли маневры и обходы противника. Практические действия усложнялись большим количеством снега на полигоне.
Учения проходили под руководством командующего 2-й общевойсковой армии генерал-майора Андрея Колотовкина.