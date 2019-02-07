Десантники начали учения в Ульяновской области 

Десантники приступили к двусторонним ротно-тактическим учениям на полигоне «Поливна» в Ульяновской области, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на руководителя учений Михаила Ткачёва.
По сценарию, личный состав и техника действовали в качестве тактического воздушного десанта для разгрома «незаконных вооружённых формирований».
К манёврам привлекли около 150 десантников и 15 единиц техники.
Также стало известно, что в пунктах базирования кораблей и местах дислокации сил Черноморского флота состоялись учения по борьбе с беспилотными летательными аппаратами условного противника, передаёт РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу ЧФ.
«В качестве воздушного противника были задействованы беспилотные летательные аппараты из состава подразделений флота и Южного военного округа», — уточняется в сообщении.
Ранее появилась информация, что корабли ЧФ провели ракетные и артиллерийские стрельбы.