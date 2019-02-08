Командование вооруженных сил США планирует вывести войска из Сирии весной, сообщили действующие и бывшие американские чиновники.
Войска из Сирии готовятся вывести к концу апреля, основную часть контингента — к середине марта, передает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.
При этом в ближайшее время вооруженные отряды в Сирии, которые пользуются поддержкой США, намерены взять последние оплоты террористической организации «Исламское государство».
Отмечается, что у Белого дома пока нет плана по защите курдов.
График вывода контингента США будет оставаться в силе, если Вашингтон его не скорректирует.
Напомним, США пообещали своевременно вывести войска из Сирии, но МИД России обратил внимание, что Вашингтон не предпринимает для этого никаких конкретных шагов.