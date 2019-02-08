Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Назван срок вывода сил США из Сирии 

News.ru + ещё 13 4 часа назад
Командование вооруженных сил США планирует вывести войска из Сирии весной, сообщили действующие и бывшие американские чиновники.
Войска из Сирии готовятся вывести к концу апреля, основную часть контингента — к середине марта, передает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.
При этом в ближайшее время вооруженные отряды в Сирии, которые пользуются поддержкой США, намерены взять последние оплоты террористической организации «Исламское государство».
Отмечается, что у Белого дома пока нет плана по защите курдов.
График вывода контингента США будет оставаться в силе, если Вашингтон его не скорректирует.
Напомним, США пообещали своевременно вывести войска из Сирии, но МИД России обратил внимание, что Вашингтон не предпринимает для этого никаких конкретных шагов.
News.ru: последние новости
Истребители МиГ-31 с «Кинжалами» встанут на защиту Арктики Бурейская ГЭС перешла на штатный режим работы Российские лётчики получат партию «Защитников»
Войска , Армия , Видео , В мире , США , МИД , Исламское государство , ИТАР-ТАСС , Wall Street Journal , Сирия
Читайте также
Видео
Киселев рассказал о главной ошибке Путина
Политика
Захарова пригласила журналистов на дегустацию сыров
Политика
Белоруссия сделала выбор между Россией и США
Политика В мире
Стало известно о сомнениях в Кремле насчет Мадуро
Политика В мире
Киевские пенсионеры дерутся за продукты на помойке
В мире Происшествия
В Турции спасли ребенка из-под обломков жилого дома
Происшествия В мире
РФ ответит на разрыв ракетного договора особым «Калибром»
Оружие Армия
«Яклоун»: Зеленский решил рассказать о доходах
Украина В мире
За вами следят! Тайно делающие записи приложения
Наука и техника Гаджеты
Детская банда разгромила копов
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение