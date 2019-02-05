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«Туполев» передал ВКС ракетоносец Ту-160 после модернизации 

ТАСС + ещё 2 39 минут назад
Фото: Минобороны РФ
Дальняя авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России получила после капитального ремонта и модернизации стратегический ракетоносец Ту-160. Его испытания завершились в конце 2018 года, сообщается во вторник в пресс-релизе ПАО "Туполев".
"Стратегический ракетоносец Ту-160 прошел полный перечень работ в объеме капитального ремонта с модернизацией в цехах Казанского авиационного завода (КАЗ им. С. П. Горбунова — филиал ПАО "Туполев"). В конце декабря 2018 года на летно-испытательной станции КАЗ ракетоносец успешно завершил программу наземных и летных испытаний", — отмечается в сообщении.
В рамках модернизации были продлены сроки эксплуатации и задачи по повышению эффективности его применения.
Самолет перелетел к месту базирования 25 января.
Ту-160 — многорежимный сверхзвуковой стратегический ракетоносец. Летчики часто называют его "Белый лебедь". Он является одним из самых мощных боевых самолетов в мире. Ту-160 — самый крупный сверхзвуковой самолет в истории военной авиации.
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Комментарии
Войска , Армия , Оружие , Казанский авиазавод , Туполев
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