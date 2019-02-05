«Туполев» передал ВКС ракетоносец Ту-160 после модернизации

Дальняя авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России получила после капитального ремонта и модернизации стратегический ракетоносец Ту-160. Его испытания завершились в конце 2018 года, сообщается во вторник в пресс-релизе ПАО "Туполев"

"Стратегический ракетоносец Ту-160 прошел полный перечень работ в объеме капитального ремонта с модернизацией в цехах Казанского авиационного завода (КАЗ им. С. П. Горбунова — филиал ПАО "Туполев"). В конце декабря 2018 года на летно-испытательной станции КАЗ ракетоносец успешно завершил программу наземных и летных испытаний", — отмечается в сообщении.

В рамках модернизации были продлены сроки эксплуатации и задачи по повышению эффективности его применения.

Самолет перелетел к месту базирования 25 января.

Ту-160 — многорежимный сверхзвуковой стратегический ракетоносец. Летчики часто называют его "Белый лебедь". Он является одним из самых мощных боевых самолетов в мире. Ту-160 — самый крупный сверхзвуковой самолет в истории военной авиации.