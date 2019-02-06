В Арктике развернут две эскадрильи истребителей

Мурманской области на аэродроме Мончегорск до конца 2019 года будут развернуты две эскадрильи перехватчиков МиГ-31 для увеличения боевой мощи Северного флота. Здесь же на базе подразделений в будущем планируется сформировать авиаполк, сообщают «Известия» со ссылкой на представителей Минобороны

По словам военного эксперта Дмитрия Болтенкова, на севере страны возможно возрождение 458-й истребительного полка, который был расформирован в 2009 году.

Ранее сообщалось, что военные летчики Северного флота возобновили регулярное воздушное патрулирование территорий Арктики. Полеты выполняются на дальних противолодочных самолетах, к которым присоединятся МиГ-31, оснащенные высокоточными гиперзвуковыми авиационными ракетами «Кинжал».