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В Арктике развернут две эскадрильи истребителей 

Lenta.ru + ещё 3 4 часа назад
Фото: РИА Новости
В Мурманской области на аэродроме Мончегорск до конца 2019 года будут развернуты две эскадрильи перехватчиков МиГ-31 для увеличения боевой мощи Северного флота. Здесь же на базе подразделений в будущем планируется сформировать авиаполк, сообщают «Известия» со ссылкой на представителей Минобороны.
По словам военного эксперта Дмитрия Болтенкова, на севере страны возможно возрождение 458-й истребительного полка, который был расформирован в 2009 году.
Ранее сообщалось, что военные летчики Северного флота возобновили регулярное воздушное патрулирование территорий Арктики. Полеты выполняются на дальних противолодочных самолетах, к которым присоединятся МиГ-31, оснащенные высокоточными гиперзвуковыми авиационными ракетами «Кинжал».
Сейчас в Фонде перспективных исследований (ФПИ) идут разработки беспилотников повышенной автономности для их использования в условиях крайнего Севера. Ожидается, что беспилотные летательные аппараты смогут находиться в воздухе до четырех суток. Ранее концерн «Калашников» объявил о создании умных дронов серии ZALA Arctic для исследований, защиты российских кораблей в Арктике и круглосуточной охраны периметров.
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Войска , Армия , Оружие , Фонд перспективных исследований , Министерство обороны , Ижмаш , газета "Известия" , Мончегорск , Мурманская Область
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