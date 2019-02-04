«Жизнь за Сирию»: почему МО РФ не спешит компенсировать гибель военных

Чтобы получить полагающиеся льготы и выплаты, родственники участников «необъявленных войн» вынуждены добиваться их через суды.

Последний по времени такой случай — суд во Владимире , удовлетворивший иск вдовы погибшего в Сирии российского офицера.

Хотя почти всегда суды принимают сторону истцов, остается непонятным, почему Министерство обороны РФ отказывается признавать ветеранов боевых действий — а таких насчитывается тысячи — своими?

Горячие точки на i

Председатель Всероссийского профсоюза военнослужащих Олег Шведков полагает, что масштабы проблемы сильно преувеличены.

Любой российский военнослужащий, будь он контрактник или срочник, застрахован его «работодателем» — Министерством обороны — на весь срок службы. В случае увечья или гибели, он или его родственники получают определенные выплаты по этой страховке. И совершенно не важно, произошло это в Сирии или в любой другой горячей точке — Минобороны эту компенсацию выплачивает, — расставляет он точки над i.

Это именно страховая выплата, а не компенсация, уточняет эксперт юридическую формулировку. И такая страховая сумма выплачивается родственника застрахованного лица автоматически, даже без их заявления.

В суд же вдовы погибших военнослужащих обращаются, скорее всего, чтобы истребовать компенсацию за потерю кормильца, а здесь уже автоматического удовлетворения таких требований в самом деле может не происходить, говорит Шведков.

Это немножко другая статья, и шансы получить такую выплату расцениваются 50 на 50. Потому что с точки зрения Минобороны, страхование жизни военнослужащих — это уже и есть компенсация, и после ее выплаты государство своим служивым людям уже ничего по умолчанию не должно. Эта вдова из Владимира — молодец, что сумела победить государство в суде, — говорит он.

По каким-то причинам подобные иски стали подаваться родственниками погибших российских военных только после 2017 года. До этого такая практика практически отсутствовала. Но Олег Шведков затруднился ответственно сказать, почему в два последних года произошел такой всплеск.

То ли вдовы погибших военных стали лучше разбираться в правовом поле, то ли по какой еще причине — но еще год-два назад такой практики не существовало, — признаётся он.

Войны джентльменов

То, что остается загадкой для председателя Всероссийского профсоюза военнослужащих, не является тайной для другого офицера, согласившегося предоставить эту информацию на условиях строгой анонимности.

Большинство свежих исков, и судебная тяжба во Владимире это подтверждает, стало поступать тогда, когда появились поводы их подавать. Чтобы не ходить вокруг да около, давайте говорить начистоту: резко возросло число погибших российских военных в операциях за пределами России, в первую очередь — в Сирии, — сказал он.

В марте 2018 года в Сирии погибло около 40 российских военных. Еще 15 погибли в сентябре того же года.

Помимо военнослужащих Минобороны РФ, вдовы которых хотя бы имеют право подавать судебные иски против «работодателя» их погибших мужей, есть еще «тайные вдовы», которые вообще не могут требовать никаких компенсаций от государства.

Сейчас уже ни для кого не секрет, что в некоторых горячих точках воюют россияне, которые формально никакими контрактами с Минобороны РФ не связаны. В случае их гибели, российские власти имеют полное формальное право отказываться от каких бы то ни было обязательств перед родными этих людей. Компенсации эти «тайные вдовы» могут получить только от прямого работодателя своих мужей — частных военных компаний, — рассказал он.

Опять же, с формальной точки зрения, государство право: боец ЧВК занимается деятельностью, уголовно наказуемой по российскому и международному законодательству.

Тем не менее государство все же не настолько «бессовестное», чтобы бросать на произвол судьбы своих граждан, которые пусть за деньги, но рисковали жизнью для защиты его, государства, интересов — которые само государство по разным причинам постеснялось защищать с открытым забралом.

Если такой наемник гибнет в горячей точке, то компенсации его родным выплачивает сама ЧВК. Но государство тоже входит в долю таких выплат — разумеется, неофициально, по определенным джентльменским договоренностям, из закрытых статей бюджета. Но если вдовы таких военнослужащих попробуют потребовать компенсаций через суд — у них ничего не получится: суды просто не примут подобные иски, — утверждает источник.