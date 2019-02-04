Зачем российские истребители «отгоняют» самолеты НАТО?

Жаркие споры в соцсетях вызвало опубликованное накануне видео, запечатлевшее маневр маневра Су-27 ВКС России . Истребитель жестко «отогнал» натовский F-15, который подошел слишком близко к российскому правительственному самолету.

Инцидент, попавший в соцсети, был снят еще в июне 2017 года. Самолеты альянса над Балтикой хотели сопроводить российский «борт», который следовал в Калининград . «В Калининград мы можем попасть только по нейтральным водам Балтики. Как правило, мы идем рядом или по своей территории. В тот момент мы шли над нейтральными водами в районе стран Прибалтики», — пояснил газете ВЗГЛЯД заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов

В пятницу появились подробности инцидента (впрочем, пока не подтвержденные): перехватчик Су-27п принадлежит дежурным силам Морской авиации Балтийского флота, а F-15 относится к 493-й истребительной эскадрилье ВВС США , которая время от времени базируется в Литве в рамках так называемой «воздушной полиции» НАТО

В задачи истребителей входит защита любой ценой вверенного самолета («борта №1» или другого воздушного судна из авиаотряда «Россия») от нападения с воздуха и земли, написала по этому поводу « Российская газета ». Издание подчеркивает: если по охраняемому объекту выпущена ракета, пилот истребителя обязан подставить под удар свой самолет, рискуя жизнью.

Су-27 ВКС России оттеснил истребитель НАТО от правительственного самолета РФ. Видео: Fighterbomber pic.twitter.com/rurFqfuqoa— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) ٣١ يناير ٢٠١٩ «Наш перехватчик повел себя абсолютно верно, — отмечает генерал-майор Владимир Попов. — Когда истребитель НАТО вышел на сопровождение и подошел слишком близко к литерному борту, Су-27 выполнил маневр, встав между нашим литерным и самолетом условного противника».

Крен, который выполнил Су-57 — это международный сигнал, пояснил Попов.

«Все летчики друг друга понимают через эволюционные движения самолетов, хотя говорят на разных языках, — подчеркнул военный летчик. — После выполнения крена, условный противник уходит в сторону, понимая, что он немного нарушил. Никаких проблем в этом они не видят, точно так же, как и мы не придаем этому особого значения».

Аналогичным образом поступили бы натовский летчик, если «мы подлетим к его литерному борту и будем его сопровождать на слишком малых интервалах и дистанциях, которые могут угрожать безопасности полета», добавил собеседник. Это обычная рутинная работа наших летчиков и летчиков НАТО, подчеркнул Попов.

Впрочем, действия пилота Су-27 удостоились и скептических комментариев.

«Потрясающе красивую сценку разыграл перед нами истребитель Су-27. Легким движением крыла отогнал супостата от российского правительственного самолета. Видео настолько эффектное, насколько и совершенно бессмысленное», — пишет Telegram-канал «Взгляд человека в лампасах».

«F-15 летел в паре сотен метров от российского правительственного борта. Он представлял угрозу с точки зрения безопасности полета? Нет. Угрожающе маневрировал? Нет. Может быть, ликвидирована потенциальная угроза атаки по правительственному борту? Опять же нет. На пилонах F-15 отлично заметны ракеты, эффективно работающие по цели на расстоянии в десятки, а то и сотни километров», — говорится в сообщении.

По мнению автора заметки, Су-27 «совершил эффектный и очень опасный жест».

«Спасибо летчику F-15 за его прекрасную реакцию — а то находящийся на борту правительственного лайнера наблюдатель сделал бы еще более эффектную видеозапись», — добавил «человек в лампасах».

«Летчик Су-27п действует не по собственной инициативе — он исполняет прямой приказ (инструкцию, указание) вышестоящего руководства», — отмечает источник уже упомянутого Telegram-канала.

Он добавил: реальную угрозу натовскому истребителю представляет оставшийся за кадром второй Су-27 (на перехват, как правило, ходит пара), который прикрывает ведущего и держит истребитель НАТО на прицеле».

После опасных сближений (подобных этому «жесткому перехвату» над Балтикой, другим казусам там же, или пролету Су-24 над эсминцем «Дональд Кук» в Черном море) вспоминают документ, подписанный еще в 1972 году Советским Союзом и США. Речь идет о «Соглашении о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним». Источники, близкие к авиации, поясняют: в ВВС и ВМФ СССР существовали внутренние документы, которые уточняли это соглашение — не допускается сближение наших и американских самолетов ближе, чем на 500 метров.

Но в нынешнем случае отчетливо видно, что F-15 подлетел к спецборту не на пятьсот метров, а куда ближе. Дело в том, что на практике летчики двух стран почти никогда буквально не соблюдали этот параметр, и приближались друг к другу на гораздо более близкое расстояние.

Как бы то ни было, Су-27 пошел на жесткий перехват, хотя, как было сказано выше, F-15 не представлял угрозы для безопасности полета.