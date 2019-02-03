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В ОПК «Посейдон» назвали неуязвимым 

Деловая газета «Взгляд» 57 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Источник в оборонно-промышленном комплексе назвал подводный беспилотник многоцелевой океанской системы «Посейдон» неуязвимым.
Как заявил источник ТАСС беспилотник будет «обходить и преодолевать любые противолодочные рубежи» с помощью «автономной системы управления». При его ходовых возможностях (скорость до 200 км/ч на глубине более 1 км) «Посейдон» станет «неуязвимым» и сможет гарантировано поражать цель.
В состав системы «Посейдон» войдут АПЛ и беспилотные аппараты, которые предназначены как для «стратегических задач», так и для «поражения, например, авианосных группировок».
В декабре сообщалось, что в России начались подводные испытания стратегического беспилотного аппарата «Посейдон», способного нести ядерные боезаряды.
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Войска , Армия , Оружие , ИТАР-ТАСС
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