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Опубликовано видео ракетного пуска с корвета «Стойкий» 

РИА Новости 50 минут назад
Экипаж корвета "Стойкий" Балтийского флота выполнил боевые пуски ракет Х-35 комплекса "Уран" на учениях в водах Балтийского моря, сообщает телеканал "Звезда".
Противокорабельная крылатая ракета успешно поразила дрейфующую надводную цель с расстояния 30 километров.
Корвет "Стойкий" передали флоту летом 2014 года. Он создан для ведения борьбы с надводными кораблями и подлодками, а также для артиллерийской поддержи морского десанта.
Главное ударное оружие корвета — противокорабельный ракетный комплекс "Уран", предназначенный для поражения быстроходных надводных кораблей.
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Войска , Армия , Оружие , ТК "Звезда"
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