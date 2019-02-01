Опубликовано видео ракетного пуска с корвета «Стойкий»

Экипаж корвета "Стойкий" Балтийского флота выполнил боевые пуски ракет Х-35 комплекса "Уран" на учениях в водах Балтийского моря, сообщает телеканал "Звезда"

Противокорабельная крылатая ракета успешно поразила дрейфующую надводную цель с расстояния 30 километров.

Корвет "Стойкий" передали флоту летом 2014 года. Он создан для ведения борьбы с надводными кораблями и подлодками, а также для артиллерийской поддержи морского десанта.

Главное ударное оружие корвета — противокорабельный ракетный комплекс "Уран", предназначенный для поражения быстроходных надводных кораблей.