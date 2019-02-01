Снайперы ЗВО провели стрельбы под Петербургом 

Снайперы Западного военного округа провели стрельбы под Санкт-Петербургом, сообщает телеканал «Звезда».
Перед выходом на полигон были проведены тренировки на электронных тренажёрах СКАТТ.
На полевых занятиях военнослужащие выполнили стрельбы по целям в условиях городского боя, отработали передвижение в парах при тесном огневом контакте с противником. Огонь вели из винтовок СВД и крупнокалиберной АСВК.
Ранее независимый эксперт, руководитель АНО «Евразийский институт молодёжных инициатив» Дмитрий Захаров в беседе с Inforeactor прокомментировал учения мотострелкового и танкового соединений Восточного военного округа в Бурятии.