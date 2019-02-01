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Трамп анонсировал военный ответ на действия России
Трамп анонсировал военный ответ на действия России

Снайперы ЗВО провели стрельбы под Петербургом 

RT на русском + ещё 1 2 часа назад
Фото: @mod_russia Twitter
Снайперы Западного военного округа провели стрельбы под Санкт-Петербургом, сообщает телеканал «Звезда».
Перед выходом на полигон были проведены тренировки на электронных тренажёрах СКАТТ.
На полевых занятиях военнослужащие выполнили стрельбы по целям в условиях городского боя, отработали передвижение в парах при тесном огневом контакте с противником. Огонь вели из винтовок СВД и крупнокалиберной АСВК.
Ранее независимый эксперт, руководитель АНО «Евразийский институт молодёжных инициатив» Дмитрий Захаров в беседе с Inforeactor прокомментировал учения мотострелкового и танкового соединений Восточного военного округа в Бурятии.
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Войска , Армия , Дмитрий Захаров , ТК "Звезда" , Санкт-Петербург
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