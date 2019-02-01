Снайперы ЗВО провели стрельбы под Петербургом

Перед выходом на полигон были проведены тренировки на электронных тренажёрах СКАТТ.

На полевых занятиях военнослужащие выполнили стрельбы по целям в условиях городского боя, отработали передвижение в парах при тесном огневом контакте с противником. Огонь вели из винтовок СВД и крупнокалиберной АСВК.