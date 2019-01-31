Task and Purpose: моряки США стали чаще сводить счёты с жизнью

Судя по данным статистики за 2018 год, 68 человек из американских Военно-морских сил умерли вследствие самоубийства. Как отмечает в своей статье издание Task and Purpose, эта цифра сравнима со средним показателем для гражданского населения, но в ВМФ США таких высоких значений давно не было.

Как следует из доклада американских ВМС, в американской армии количество смертей в результате самоубийства достигло новых рекордных значений, пишет Task and Purpose.

Всего в 2018 году таковых было 68 человек из служащих моряков и 11 из моряков запаса. И хотя если речь идёт о тех, кто находится в запасе, соответствующие цифры всегда были высокими, а вот с ныне служащими такое обычно происходит реже. Из этих 68 человек 31 служили на берегу, а 19 находились в море.

Впрочем, такая смерть случается не только с младшим офицерским составом. Так, в декабре вице-адмирал Скотт Стерни, командующий Пятым флотом, был обнаружен мёртвым в своём доме. Некоторые журналисты предполагали, что он сам повинен в своей смерти, а официальную причину случившегося так и не огласили.

Эксперты тщательно исследуют каждый такой случай и стараются выявить тренды, факторы риска и вынести другие уроки, которые помогли бы предотвратить подобные смерти в дальнейшем, заверил автора статьи контр-адмирал Филип Собек.

По его словам, большинство из этой подборки были людьми европейской внешности в возрасте от 20 до 24 лет — и их статистика соответствует средним показателям для смертей вследствие самоубийства среди гражданского населения. При этом среди факторов риска он назвал проблемы в личных отношениях, переходные периоды, проблемы с душевным здоровьем и испытываемые ими наказания или судебные тяжбы.

США борются с этой проблемой с помощью специальных тренингов и программ, а также нанимая профессионалов по психическому здоровью для работы с военными.