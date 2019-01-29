В Пентагоне заявили, что не видят военного присутствия России и КНР в Венесуэле

Китая в Пентагон не усматривает признаков военного присутствия России Венесуэле , невзирая на отдельные утверждения на этот счет в западной печати. Об этом сообщил во вторник директор разведывательного управления Министерства обороны США генерал-лейтенант сухопутных войск Роберт Эшли. "Что касается присутствия на местах, то мы об этом можем поговорить чуть более подробно в закрытом режиме, обмениваясь засекреченной информацией относительно того, какие действия мы видим со стороны России и Китая. Однако по открытым источникам информации пока видно в действительности только громогласную поддержку со стороны Москвы, а также Китая", — сказал Эшли, комментируя ситуацию в Венесуэле на слушаниях в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США.