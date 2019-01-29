Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Как обманывают россиян, скандальное увольнение и другие события дня
Как обманывают россиян, скандальное увольнение и другие события дня

В Пентагоне заявили, что не видят военного присутствия России и КНР в Венесуэле 

ТАСС + ещё 1 24 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Пентагон не усматривает признаков военного присутствия России и Китая в Венесуэле, невзирая на отдельные утверждения на этот счет в западной печати. Об этом сообщил во вторник директор разведывательного управления Министерства обороны США генерал-лейтенант сухопутных войск Роберт Эшли.
"Что касается присутствия на местах, то мы об этом можем поговорить чуть более подробно в закрытом режиме, обмениваясь засекреченной информацией относительно того, какие действия мы видим со стороны России и Китая. Однако по открытым источникам информации пока видно в действительности только громогласную поддержку со стороны Москвы, а также Китая", — сказал Эшли, комментируя ситуацию в Венесуэле на слушаниях в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США.
ТАСС: последние новости
Предприятия Красноярского края получат в этом году от Минобороны РФ более 20 млрд рублей В Центральном военном округе создадут 16 филиалов парка "Патриот" Малые противолодочные корабли Севфлота вышли в Баренцево море для артиллерийских стрельб
Войска , Армия , Латинская Америка , США , Пентагон , Конгресс США , Венесуэла , Китай
Читайте также
Видео
Опубликовано видео стрельб корабля РФ в Черном море
Оружие Армия
Германия заступилась за Россию перед Европой
В мире Политика
В США заявили об угрозе нападения со стороны России
США В мире
Порошенко захотел мира с Россией
Украина В мире
Родители не верят в случайность: как сгорел школьник
Происшествия Статьи
Захарова оценила слова Порошенко о мире с Россией
Политика Украина
Украинские националисты заставили чеченцев объясниться
В мире Украина
Названы примеры «вынужденной коррупции» чиновников
Политика
Решена судьба похитителя картины Куинджи
Происшествия
Абэ сделал заявление по допуску США к Курилам
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение