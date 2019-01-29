Почему американский морской спецназ меняет концепцию

Китаем. Замначальника Главного штаба ВМС США Билл Моран заявил, что направление боевой подготовки сил специальных операций (ССО) ВМС США будет изменено. Отныне американские «Морские котики» (SEAL, спецназ ВМС), как утверждается, будут готовиться к широкомасштабным военным конфликтам с Ираном КНДР , а также Россией

Это сообщение может создать у читателя ошибочное впечатление. Вот мол, жили мы себе спокойно, совместно с США боролись с международным терроризмом, а теперь разозлили наших «заклятых партнеров» и они обиделись. И будут теперь наращивать свою мощь против нас.

Так ли это на самом деле?

Командование специальных операций ВМС США, созданное 16 апреля 1987 года на Военно-морской базе Коронадо, вплоть до 2001 года имело в подчинении два тактических соединения: 1 и 2 группу спецназначения. Каждая включала в себя по три развед-диверсионных отряда, по одной эскадре катеров, одному отряду специальных транспортировочных средств и по одной вертолетной эскадрилье.

Кроме того, в состав командования входили: учебный центр (ВМБ Коронадо) и группа исследований и разработок (ВМБ Литл-Крик), а также отдельный 6-й разведывательно-диверсионный отряд (SEAL Team 6, АвБ Дэм-Нек, штат Виргиния), предназначенный для борьбы с терроризмом на море и переданный в непосредственное распоряжение президента или министра обороны США. Общая численность личного состава ССО ВМС поддерживалась на уровне 5,7 тыс. человек, включая 1 500 военнослужащих организованного резерва.

После объявления Соединенными Штатами в начале 2000-х годов глобальной войны с терроризмом в ССО ВМС США произошла череда преобразований. В открытых вооруженных конфликтах, а также при планировании и проведении контртеррористических операций по всему миру силам специальных операций в составе ВС США стала отводиться главенствующая роль. Проводимые в эти годы структурные преобразования к 2007 году привели к введению поправок в концепцию боевого применения SEAL с упором на контртеррористические действия, что повлекло существенные организационные изменения.

Так, в состав 1 и 2 групп добавили по одному РДО и по одному отряду тылового обеспечения и поддержки и по учебному подразделению. Благодаря созданию новых подразделений связи при штабах, повысилась управляемость подразделений.

Также были сформированы 3 и 4 группы специальной войны на море (NSWG-3 и -4), которые объединили в своем составе 1-й и 2-й отряды специальных транспортировочных средств, а также 12, 20 и 22-й дивизионы катеров СпН.

Кроме того, с началом активной фазы «глобальной борьбы с терроризмом» 5-я группа специальных способов ведения войны Резерва ВМС США была введена в состав регулярных сил и стала называться 11 группой специальных способов ведения войны со штабом в Коронадо. В ее состав вошли два отряда военно-морского спецназа.

На базе выведенного из боевого состава 6-го отдельного разведывательно-диверсионного отряда в Дэм-Нек (штат Виргиния) сформирована группа разработки специальных операций (NSWDG -Naval Special Warfare Development Group). Она специализируется на совершенствовании специальных действий на море, а также испытывает новые образцы специального оружия, снаряжения и технических средств. Development Group входит в состав Командования объединенных специальных операций, куда также входит 1-й оперативных отряд Дельта и 24 вертолетная эскадрилья 160 полка. Имитация ликвидации Бин Ладена — их работа. Учебный центр ССО ВМС (NSW Center) в ВМБ Коронадо объединяет школы и учебные подразделения для подготовки личного состава командования по всем специальностям. К 2011 году общая численность персонала командования составляла 9200 человек.

25 мая 2011 года в Вирджиния Бич была развернута 10 группа SEAL. Ее бойцы обеспечивают работу подразделений своего военно-морского спецназа на территории противника, которые требуют от военных более тесного «взаимодействия» с местным населением. Именно поэтому американским спецназовцам и понадобились специалисты по языкам, культуре и обычаям различных народов мира. Хотя и о высококлассных технических специалистах в Командовании специальных способов ведения войны ВМС США не забыли. Специалисты группы занимаются применением БПЛА, различных спецсредств ведения войны и т.д.

Таким образам, к 30-летию своего создания командование специальных операций практически завершило обширную программу совершенствования ССО ВМС, начатую более пятнадцати лет назад. Упорядочена организационная структура, повышен уровень централизации управления и эффективности боевой подготовки, обновлен специальных транспортировочных средств и катеров. Растет численность личного состава и увеличиваются ассигнования.

Словом, трудно сказать, что США как-то ослабили свои усилия в развитии сил спецопераций ВМС в годы «глобальной борьбы с терроризмом». Разве что акцент в боевой подготовке временно сместился в сторону действий на суше.

Однако я не склонен верить в случайность действий американской администрации по поводу угрозы международного терроризма. Организованная спецслужбами США провокация 11 сентября 2001 года позволила создать страшилку в виде терроризма, для борьбы с которым в США урезали часть демократических свобод и получили серьезные ассигнования. Все это дало США возможность развязывать вооруженные конфликты и свергать законные правительства по всему миру под эгидой борьбы с международным терроризмом, организуя все на те же деньги провокации и террористические группировки.

Именно в ходе этой борьбы «нанайских мальчиков» и произошло описанное выше расширение и усиление Командования Сил Специальных операций на море. Хотя надо признать, что применение морского спецназа во время этих операций было не типичным для него и не соответствовало в полной мере его предназначению.

Но всему свое время. В ходе организованных конфликтов американские военные и спецназовцы, в частности, приобрели боевой опыт, а также отработали применение новых видов вооружения и техники. Задача подготовки сил и средств к широкомасштабной войне выполнена! Дональд Трамп объявил о победе над терроризмом и выводе своих подразделений специального назначения из Сирии.

Теперь США обнародовали своих главных соперников и готовы нацелить усилия боевой подготовки усовершенствованных ССО на борьбу с ними в ходе традиционной широкомасштабной войны.

Все вернулось на круги своя.