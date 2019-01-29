Расчеты ЗРК «Бук-М2» были подняты по тревоге в Курской области

Помимо зенитчиков, в регионе прошла масштабная проверка боеготовности в подразделениях РЭБ, а также авиационных частях Западного военного округа.

Более двух тысяч военнослужащих подняты по тревоге в Курской области . Масштабная проверка боеготовности началась в зенитно-ракетных подразделениях, войсках РХБЗ и авиационных частях Западного военного округа.

На боевое дежурство экстренно выводятся зенитно-ракетные и тактические комплексы «Бук» и «Точка-У». Они совершают марш указанные районы, и закрывают от вероятного удара с воздуха важные объекты инфраструктуры и населенные пункты.

Также для блокирования средств связи условного противника задействованы станции радиоэлектронной борьбы.