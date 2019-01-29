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Расчеты ЗРК «Бук-М2» были подняты по тревоге в Курской области 

ТК «Звезда» 27 минут назад
Фото: РИА Новости
Помимо зенитчиков, в регионе прошла масштабная проверка боеготовности в подразделениях РЭБ, а также авиационных частях Западного военного округа.
Более двух тысяч военнослужащих подняты по тревоге в Курской области. Масштабная проверка боеготовности началась в зенитно-ракетных подразделениях, войсках РХБЗ и авиационных частях Западного военного округа.
На боевое дежурство экстренно выводятся зенитно-ракетные и тактические комплексы «Бук» и «Точка-У». Они совершают марш указанные районы, и закрывают от вероятного удара с воздуха важные объекты инфраструктуры и населенные пункты.
Также для блокирования средств связи условного противника задействованы станции радиоэлектронной борьбы.
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Войска , Армия , Оружие , Курская Область
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