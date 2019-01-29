Business Insider (США): китайские войска готовятся к ядерной войне, имитируя удары МБР из подземных бункеров

Business Insider (США). Ракетные войска Народно-освободительной армии Китая провели симуляцию запуска межконтинентальных баллистических ракет из подземных бункеров. Учения, нацеленные против гипотетического противника, должны были улучшить возможности китайских военных в нанесении контратаки в случае, если начнется ядерная война, утверждает

Согласно сообщениям китайских СМИ, китайские войска проводят учения при удара МБР по подземным бункерам.

Ракеты, стратегически расположенные в укрепленных, защитных бункерах глубоко в горах, являются ключевым компонентом возможностей Китая по нанесению ответного удара, поскольку Китай не имеет ядерной политики, которая допускает упреждающий первый удар.

Большинство китайских МБР базируются в укрепленных защитных бункерах. Таким образом, Пекин рассчитывает, что усиленная защита ракет гарантирует ему возможность нанести ответный удар. Военная доктрина Китая исключает возможность, что страна сама ударит первой.

Арсенал МБР страны включает разнообразные ракеты шахтного базирования, запускаемых с мобильных платформ и подводных лодок. В прошлом ноябре Китай испытал новую баллистическую ракету дальнего радиуса действия. А в этом году ожидается, что страна заявит о своей новой МБР DF-41. Все эти шаги указывают на то, что Пекин пытается усилить свои возможности «ядерного сдерживания» на фоне того, как Россия и США готовятся к обновлению своих стратегических арсеналов.

Кроме симуляции запуска ядерных ракет военные Китая, которые охраняют ядерные бункеры, также провели тренировку по долговременному выживанию в условиях после ядерной атаки. За построением стратегических бункеров стоит инженер по имени Цянь Цю, которого недавно наградили за достижения в развитии хранилищ для китайских ядерных боеголовок — бункеров, которые будут служить последней линией обороны, если ракетный щит страны и системы ПВО не сработают.

В Пекине утверждают, что эти бункеры могут выдержать прямой удар или столкновение со стандартным пассажирским самолетом.