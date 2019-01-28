Конструкторы создали модель воздушного «Слона» 

Специалисты Центрального аэрогидродинамического института имени Н. Е. Жуковского сконструировали аэродинамическую модель нового тяжёлого транспортного самолёта «Слон», говорится в сообщении, опубликованном на сайте института.
По словам экспертов, это очередная стадия разработки перспективного воздушного судна. Модель включает в себя фюзеляж, крылья, мотогондолы, вертикальное и горизонтальное оперение и обтекатель шасси. При этом у фюзеляжа есть одна отличительная особенность — он выполняет функцию силового сердечника, то есть на него крепятся остальные элементы конструкции. По мнению разработчиков, это решение сократит количество изготавливаемых деталей и упростит технологию сборки.
Специалисты уже готовятся отправить модель на испытания в в трансзвуковую и дозвуковую аэродинамические трубы. Конструкторы отмечают, что модель — универсальная. Исходя из результатов дальнейших исследований, можно будет изменить длину и диаметр фюзеляжа, форму крыла, его расположение вдоль оси и т.д.
Предполагается, что «Слон» составит конкуренцию действующим грузовым самолётам Ан-124 «Руслан», Boeing 747-8 °F и др. Самолёт будет способен перевозить 150 т грузов на расстояния до 7000 км на скорости около 850 км/ч. В случае максимальной коммерческой загрузки до 180 т дальность полёта составит 4900 км.