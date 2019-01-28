Конструкторы создали модель воздушного «Слона»

По словам экспертов, это очередная стадия разработки перспективного воздушного судна. Модель включает в себя фюзеляж, крылья, мотогондолы, вертикальное и горизонтальное оперение и обтекатель шасси. При этом у фюзеляжа есть одна отличительная особенность — он выполняет функцию силового сердечника, то есть на него крепятся остальные элементы конструкции. По мнению разработчиков, это решение сократит количество изготавливаемых деталей и упростит технологию сборки.

Специалисты уже готовятся отправить модель на испытания в в трансзвуковую и дозвуковую аэродинамические трубы. Конструкторы отмечают, что модель — универсальная. Исходя из результатов дальнейших исследований, можно будет изменить длину и диаметр фюзеляжа, форму крыла, его расположение вдоль оси и т.д.