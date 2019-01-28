Российские танкисты в Абхазии поборолись за участие в АрМИ-2019

За право участия в конкурсе «Танковый биатлон» состязались около 40 экипажей современных танков Т-72Б3.

Около 40 экипажей модернизированных танков Т-72Б3 российской военной базы Южного военного округа в Абхазии начали соревнования за право представлять соединение на конкурсе «Танковый биатлон» среди военнослужащих 49-й общевойсковой армии.

Как сообщила прессс-служба ЮВО, ходе тренировок на полигоне Майкопский в Адыгее экипажи Т-72Б3 выполнили конкурсные упражнения боевых стрельб по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим бронетехнику и низколетящие вертолеты на удалениях от одного до пяти километров.

Механики-водители танков отработали прохождение имитированной трассы АРМИ повышенной сложности — с полосой препятствий в виде водных бассейнов, траншей, рвов, колейных мостов, косогоров и минно-взрывных заграждений.

Лучшие экипажи будут определены в конце февраля по завершении состязаний на уровне соединения.