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Российские танкисты в Абхазии поборолись за участие в АрМИ-2019 

ТК «Звезда» 56 минут назад
Фото: ТК "Звезда"
За право участия в конкурсе «Танковый биатлон» состязались около 40 экипажей современных танков Т-72Б3.
Около 40 экипажей модернизированных танков Т-72Б3 российской военной базы Южного военного округа в Абхазии начали соревнования за право представлять соединение на конкурсе «Танковый биатлон» среди военнослужащих 49-й общевойсковой армии.
Как сообщила прессс-служба ЮВО, ходе тренировок на полигоне Майкопский в Адыгее экипажи Т-72Б3 выполнили конкурсные упражнения боевых стрельб по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим бронетехнику и низколетящие вертолеты на удалениях от одного до пяти километров.
Механики-водители танков отработали прохождение имитированной трассы АРМИ повышенной сложности — с полосой препятствий в виде водных бассейнов, траншей, рвов, колейных мостов, косогоров и минно-взрывных заграждений.
Лучшие экипажи будут определены в конце февраля по завершении состязаний на уровне соединения.
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Войска , Армия , Абхазия
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