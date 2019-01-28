В сенате США рассказали о планах Трампа ввести войска в Венесуэлу

Ранее власти ряда европейских государств потребовали от президента Венесуэлы Николаса Мадуро провести в стране внеочередные выборы.

Президент США Дональд Трамп размышлял над силовым вариантом решения конфликта в Венесуэле. Военный сценарий глава государства обсуждал в беседе с сенатором от республиканской партии Линдси Грэмом . Об этом сообщает интернет-портал Axios.

В интервью сенатор-республиканец припомнил разговор с президентом в ходе которого он просил совета по поводу возможного применения военной силы.

«Я не хочу везде вторгаться, я хочу применять армию только тогда, когда наши интересы национальной безопасности находятся под угрозой», — рассказал сенатор.

В издании подчеркнули, что сейчас нет никаких оснований полагать, что вооруженные силы США готовятся к вторжению в латиноамериканскую страну. На действующего главу Венесуэлы будут оказывать дипломатическое и экономическое давление. В частности, все ранее арестованные активы Николаса Мадуро могут быть переданы оппозиции.

Политический кризис в Венесуэле разгорелся с новой силой 23 января. После того, как лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны. В этот же день его признали власти США и целый ряд латиноамериканских государств.

Действующий лидер Венесуэлы назвал это попыткой госпереворота. На следующий день Мадуро заявил о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном и о закрытии всех дипучреждений США на территории страны.

Ранее стало известно, что власти Испании, Франции, Германии и Великобритании выдвинули властям Венесуэлы ультиматум, согласно которому действующий президент должен в течение недели объявить о проведении в стране новых выборов.