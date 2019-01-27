В Кремле прояснили «защиту» Мадуро российскими наемниками

Кремль опроверг отправку российских наемников в Венесуэлу

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что в Венесуэлу были отправлены 400 бойцов из России. Об этом в воскресенье, 27 января, сообщает «Интерфакс».

«Да нет, конечно», — ответил Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на вопрос, подтверждает ли официально Россия отправку бойцов в Венесуэлу.

Появление подобной информации Песков с улыбкой прокомментировал словами:

«У страха глаза велики».

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что опасность ситуации в Венесуэле обусловлена прямым вмешательством США в происходящие события.

«Наши американские коллеги признают президентом спикера парламента, который претендует на узурпацию власти в стране, настолько молниеносно, что никто даже не успел опомниться. То, как это произошло, конечно, свидетельствует о стопроцентной синхронизации действий [с Вашингтоном]», — заявил Песков.

25 января Reuters со ссылкой на источники сообщил, что наемники из российских частных военных компаний (ЧВК) отправлены в Венесуэлу для охраны действующего президента Николаса Мадуро. Группу начали набирать еще 21 января, когда стало известно о заговоре военных из ближнего круга Мадуро, и личную охрану президента нужно было заменить лояльными людьми, рассказывал «Ленте.ру» атаман хуторского казачьего общества «Ховрино» Евгений Шабаев, который занимается защитой интересов сотрудников ЧВК.

23 января спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя президентом на фоне массовых акций протеста. Его признали США, Канада, ряд стран Латинской Америки. Россия считает легитимным лидером страны избранного президента Николаса Мадуро.

Ранее Москва признала, что члены российских ЧВК работают в суде, а военные специалисты — в Центральноафриканской Республике.