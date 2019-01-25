Выживший штурман рассказал о столкновении двух Су-34

Спасенный после столкновения истребителей Су-34 над Японским морем штурман рассказал новые подробности аварии. По его словам, в определенный момент он почувствовал удар, после чего самолет стал заваливаться набок. В момент катапультирования штурман видел парашют своего командира — пилот самолета до сих пор не найден.

Штурман одного из истребителей-бомбардировщиков Су-34, столкнувшихся 18 января, рассказал новые подробности аварии, произошедшей над Японским морем. Об этом сообщил в пятницу источник в силовых структурах ТАСС.

«По словам штурмана, была облачность. Какое-то время он наблюдал ведомый самолет. Потом перевел внимание на приборы, и затем почувствовал удар», — рассказал собеседник агентства.

Источник также добавил, что после удара истребитель, в котором находился выживший летчик, задрал нос, а после начал заваливаться на правое крыло. Экипаж катапультировался — в этот момент, как рассказал штурман, он в последний раз видел купол парашюта своего командира (в настоящее время пилот не найден). В данный момент спасенный штурман проходит по делу о крушении самолетов как свидетель.

Накануне в Барнауле прошли похороны двоих погибших при аварии Су-34 летчиков — Алексея Овсянникова и Алексея Пайдыганова. Церемонию прощания на Булыгинском кладбище посетили их сослуживцы, а также педагоги и выпускники Алтайской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой, сообщает ФАН.

По словам сослуживца погибших Валерия Келенджеридзе, летчики были из одного экипажа и жили в Барнауле вместе с семьями. «Мы прибыли проститься с ребятами, вместе служили в одной эскадрилье, летали неоднократно», — рассказал Келенджеридзе РИА «Новости»

Причиной гибели двух пилотов стали парашюты. Сообщается, что летчики запутались в частях парашютной системы.

Варианты причин самого столкновения также назвал заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», генерал-майор Владимир Попов в эфире НСН.

«В групповых полетах при выполнении планов боевой подготовки это случается. И не только у нас в России, но и в других странах мира. Это же еще зависит и от квалификации летного состава. Мы же начинаем иногда учить летчиков этому виду полета, группового. Самолеты очень большие, тяжелые, под 30 тонн, скорости 800-900 км/ч. Удержать эти расстояния, дистанции и интервалы минимальные достаточно трудно. Как правило, в плохих метеоусловиях видимость ограничена. При попадании в облака, при пробивании облачности, при сборе группы или роспуске могут быть допущены ошибки. Ошибки, как правило, в пилотировании или в управлении воздушным движением, когда наводят самолеты друг на друга», — заявил генерал-майор.

Он также подчеркнул, что столкнувшиеся истребители могли, отрабатывать как атакующие маневры, так и сухой вид заправки. Данный вид упражнений предусматривает очень тесное сближение самолетов, связанное с большим риском и предусмотренное курсами боевой подготовки.

Напомним, истребители потерпели крушение около 8:00 по московскому времени 18 января в небе над Татарским проливом. Авария произошла в 35 км от берега в тот момент, когда самолеты отрабатывали маневрирование. Как сообщал источник в силовых структурах Дальнего Востока, предварительной причиной столкновения названа ошибка пилотирования. Он также указывал, что самолеты столкнулись в момент возвращения на авиабазу в Хурбе (277-й бомбардировочный авиаполк) под Комсомольском-на-Амуре. Отказа техники не было.

Всего в истребителях находилось четверо летчиков — одного из них удалось спасти, двое погибли, еще одного по-прежнему не могут найти. В поисково-спасательной операции принимали шесть рыболовных судов, к которым позже присоединилось аварийно-спасательное судно «Спасатель Заборщиков».

По факту крушения самолетов военным следственным управлением Следственного комитета РФ по Тихоокеанскому флоту на данный момент возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов и подготовки к ним).

«Согласно предварительной информации 18 января т.г. истребители-бомбардировщики Су-34 войсковой части 77983 выполняли плановые полеты. В результате столкновения два самолета упали в акваторию Японского моря вблизи Татарского пролива. В предполагаемом районе крушения авиационной техники проводятся поисково-спасательные мероприятия. Военные следователи СКР выполняют неотложные следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего», — отмечалось в сообщении следствия.

Свою проверку соблюдения требования законодательства о безопасности полетов и подготовки к ним также начала и Военная прокуратура Восточного военного округа.