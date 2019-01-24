Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Войска ЦВО подняли по учебной тревоге в 15 регионах Сибири, Урала и Поволжья 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Командно-штабная тренировка войск Центрального военного округа (ЦВО) стартовала в четверг в 15 регионах Сибири, Урала и Поволжья, а также на территории российских военных баз в Киргизии и Таджикистане. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа.
"Соединения и воинские части Центрального военного округа в регионах Сибири, Урала и Поволжья подняты по учебной тревоге в рамках начавшейся совместной командно— штабной тренировки", — говорится в сообщении.
В ходе нее оперативный состав органов военного управления и подразделений обеспечения выходит в районы развертывания полевых подвижных пунктов, при этом особое внимание уделяется практической отработке вопросов устойчивого управления войсками.
В пресс-службе отметили, что тренировка плановая и продлится до конца недели. Общее руководство ей осуществляет командующий войсками военного округа генерал— лейтенант Александр Лапин. "В управлении ЦВО и штабах объединений развернуты группы контроля за действиями войск, выводимых в районы сосредоточения", — пояснили в пресс— службе.
Ранее сообщалось, что в Сибири в тренировке задействованы системы С-400 "Триумф" и пушечные комплексы "Панцирь", всего около 8 тысяч военнослужащих.
ТАСС: последние новости
Танки Т-34 из Лаоса будут служить в Кантемировской дивизии Российский Су-27 перехватил шведский самолет-разведчик над Балтикой Глава МИД Германии назвал брифинг Минобороны РФ о ракете 9М729 недостаточным
Комментарии19
Войска , Армия , Александр Лапин , Кыргызстан , Таджикистан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: морозы поддержат рубль
Карьера Рогозина повисла на волоске
«Майдан» в Венесуэле: слышны взрывы226
Назван инструмент для уничтожения Украины161
Сладости Порошенко не пустили в Россию1
Видео
03:20
Украина вышла из соглашений в рамках СНГ
Украина В мире
01:53
Число россиян сократилось
Социология Катастрофы
00:44
Путин сделал заявление после переговоров с Эрдоганом
Политика Ближний Восток
00:52
В Москве таксист привез пассажиров к грабителям
Происшествия Криминал
00:30
Рыболов поджег лунку на Иртыше
Общество
02:58
Карьера Рогозина повисла на волоске
Наука и техника Статьи
00:39
Хлопок произошел в жилом доме в Москве
Происшествия
05:08
Никита Джигурда не использует кукол вуду
Шоу-бизнес
01:59
Путин высказался о выводе войск США из Сирии
Политика
02:39
«Майдан» в Венесуэле: слышны взрывы
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение