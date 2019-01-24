Войска ЦВО подняли по учебной тревоге в 15 регионах Сибири, Урала и Поволжья

Командно-штабная тренировка войск Центрального военного округа (ЦВО) стартовала в четверг в 15 регионах Сибири, Урала и Поволжья, а также на территории российских военных баз в Киргизии Таджикистане . Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа.

"Соединения и воинские части Центрального военного округа в регионах Сибири, Урала и Поволжья подняты по учебной тревоге в рамках начавшейся совместной командно— штабной тренировки", — говорится в сообщении.

В ходе нее оперативный состав органов военного управления и подразделений обеспечения выходит в районы развертывания полевых подвижных пунктов, при этом особое внимание уделяется практической отработке вопросов устойчивого управления войсками.

В пресс-службе отметили, что тренировка плановая и продлится до конца недели. Общее руководство ей осуществляет командующий войсками военного округа генерал— лейтенант Александр Лапин . "В управлении ЦВО и штабах объединений развернуты группы контроля за действиями войск, выводимых в районы сосредоточения", — пояснили в пресс— службе.

Ранее сообщалось, что в Сибири в тренировке задействованы системы С-400 "Триумф" и пушечные комплексы "Панцирь", всего около 8 тысяч военнослужащих.