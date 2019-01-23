В учениях НАТО в Грузии примут участие 17 стран-союзников

Генсек провел в среду в штаб-квартире альянса встречу с президентом Грузии Саломе Зурабишвили

"В марте вы будете принимать совместные учения НАТО-Грузия с участием 17 стран-союзников", — сказал Столтенберг.

По его словам, учения будут направлены на повышение оперативной совместимости сил и посылают сигнал об усилении сотрудничества Грузии и альянса.

Институциональное сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году, когда страна стала участницей программы «Партнерство ради мира». После «революции роз» 2004 года сотрудничество Грузии и НАТО стало более интенсивным. В апреле 2008 года в Бухаресте на саммите НАТО было подтверждено, что Грузия в будущем может стать членом альянса при условии соответствия его стандартам.

В ходе саммита НАТО в Уэльсе, который прошел 4-5 сентября 2014 года, был утвержден пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в альянсе. В рамках пакета мер в Грузии регулярно проходят совместные военные учения.