Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В учениях НАТО в Грузии примут участие 17 стран-союзников 

РИА Новости + ещё 2 7 часов назад
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 23 янв — РИА Новости. Семнадцать союзников НАТО примут участие в запланированных на март учениях в Грузии, сообщил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.
Генсек провел в среду в штаб-квартире альянса встречу с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.
"В марте вы будете принимать совместные учения НАТО-Грузия с участием 17 стран-союзников", — сказал Столтенберг.
По его словам, учения будут направлены на повышение оперативной совместимости сил и посылают сигнал об усилении сотрудничества Грузии и альянса.
Институциональное сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году, когда страна стала участницей программы «Партнерство ради мира». После «революции роз» 2004 года сотрудничество Грузии и НАТО стало более интенсивным. В апреле 2008 года в Бухаресте на саммите НАТО было подтверждено, что Грузия в будущем может стать членом альянса при условии соответствия его стандартам.
В ходе саммита НАТО в Уэльсе, который прошел 4-5 сентября 2014 года, был утвержден пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в альянсе. В рамках пакета мер в Грузии регулярно проходят совместные военные учения.
Последние новости
Ни денег, ни транзита: Украина провалила газовые переговоры Европа отомстила Украине Действия Собчак после драки Виторгана с Богомоловым попали на видео
Комментарии
Войска , Армия , Кавказ , Саломе Зурабишвили , Йенс Столтенберг , НАТО , РИА Новости , Брюссель , Грузия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Озвучена позиция России по ситуации в Венесуэле317
Какое будущее ждет самозанятых россиян?11
Венесуэла разрывает дипломатические отношения с США71
В Совфеде оценили шансы Мадуро3
Собчак после драки Виторгана обрушилась на россиян172
Видео
03:20
Украина вышла из соглашений в рамках СНГ
Украина В мире
01:53
Число россиян сократилось
Социология Общество
00:44
Путин сделал заявление после переговоров с Эрдоганом
Политика Ближний Восток
01:59
Путин высказался о выводе войск США из Сирии
Политика
01:43
Почему Ротару бросила Крым
Шоу-бизнес Статьи
00:13
Мать «угонщика» самолета сделала неожиданное заявление
Происшествия
01:00
«Япония пытается оказать давление на Россию»
В мире Азия
03:37
Собчак после драки Виторгана обрушилась на россиян
Шоу-бизнес
00:30
Германия оказалась верна США
В мире
01:38
Украинского силовика взяли в плен в ДНР
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение