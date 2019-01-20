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Российским военнослужащим в Сирии доставили 30 тренажерных комплексов 

ТК «Звезда» + ещё 2 4 часа назад
Фото: tvzvezda.ru
Спортивные системы установили на авиабазе Хмеймим и в пункте материально-технического обеспечения ВМФ России в Сирии в порту Тартус.
Российским военнослужащим в Сирии, доставили 30 тренажерных комплексов. Спортивные системы установили в местах дислокации подразделений российской группировки войск на авиабазе Хмеймим и в пункте базирования кораблей в порту Тартус. Уличные тренажеры дополнят имеющиеся спортивные снаряды в жилых городках.
«Министерством обороны были поставлены специальные уличные тренажеры., эти тренажеры служат для того чтобы военнослужащие могли заниматься спортом, в первую очередь на утренних зарядках, в перерывах, тренажеры рассчитаны на работу со своим весом — здесь присутствуют: перекладина, есть боксерский мешок, есть тренажеры для работы с прессом, работы со спиной, работы с мышцами груди и плечевого пояса, рук», — говорит Андрей Самойлов, инструктор по спортивной подготовке.
Тренажерные комплексы разработанные специалистами Управления физической подготовки и спорта ВС РФ, позволяют одновременно заниматься спортом 15-ти военнослужащим. Монтаж оборудования осуществили инструкторы управления физподготовки, после чего, провели мастер-класс по использованию систем. Спортивные снаряды рассчитаны не только на выполнение упражнений с собственным весом и тренировки основных групп мышц, но и отработки приемов рукопашного боя.
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Войска , Андрей Самойлов , Министерство обороны , Сирия
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