В ВВО прибыло более 150 молодых лейтенантов

В ходе сборов спланированы инструктажи, показные и инструкторско-методические занятия по технике безопасности и основам служебной деятельности, по окончании мероприятий, офицеры сдадут зачеты на допуск к работе.

В соединения и воинские части Восточного военного округа прибыли молодые офицеры. Всего более 150 специалистов, для различных видов и родов войск, в частности, мотострелковых, танковых, ВВС и ПВО, артиллерии и связи.

С прибывшими лейтенантами-выпускниками военных училищ, институтов и университета Министерства обороны Российской Федерации , спланированы учебные сборы. В Забайкалье мероприятие будет организовано на базе учебного центра округа, в Приморье лейтенанты пройдут доподготовку на базе воинских частей мотострелковой дивизии ВВО, на острове Сахалин занятия будут организованы в мотострелковом соединении.

В ходе сборов спланированы инструктажи, показные и инструкторско-методические занятия по технике безопасности и основам служебной деятельности, по окончании мероприятий, офицеры сдадут зачеты на допуск к работе.

До конца текущего месяца молодые лейтенанты должны приступить к исполнению служебных обязанностей.