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В ВВО прибыло более 150 молодых лейтенантов 

ТК «Звезда» 2 часа назад
В ходе сборов спланированы инструктажи, показные и инструкторско-методические занятия по технике безопасности и основам служебной деятельности, по окончании мероприятий, офицеры сдадут зачеты на допуск к работе.
В соединения и воинские части Восточного военного округа прибыли молодые офицеры. Всего более 150 специалистов, для различных видов и родов войск, в частности, мотострелковых, танковых, ВВС и ПВО, артиллерии и связи.
С прибывшими лейтенантами-выпускниками военных училищ, институтов и университета Министерства обороны Российской Федерации, спланированы учебные сборы. В Забайкалье мероприятие будет организовано на базе учебного центра округа, в Приморье лейтенанты пройдут доподготовку на базе воинских частей мотострелковой дивизии ВВО, на острове Сахалин занятия будут организованы в мотострелковом соединении.
В ходе сборов спланированы инструктажи, показные и инструкторско-методические занятия по технике безопасности и основам служебной деятельности, по окончании мероприятий, офицеры сдадут зачеты на допуск к работе.
До конца текущего месяца молодые лейтенанты должны приступить к исполнению служебных обязанностей.
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Войска , Министерство обороны
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