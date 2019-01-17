Vnexpress (Вьетнам): Россия впервые отправила женщин на участие в международных танковых гонках

В 2019 году российские женщины-военные примут участие в «Танковом биатлоне». У представительниц прекрасного пола появится возможность побывать на месте командира машины, стрелка и водителя на танке Т-72Б3. Они должны будут освоить управление 46-тонной машиной, стрелять из 125-миллиметрового орудия, проверить техническое состояние транспортного средства.

Российские женщины-военные тренируются, готовясь к «Танковому биатлону» 2019 года.

«Женщины-военные готовятся к участию в «Танковом биатлоне" в рамках спортивных Армейских международных игр в этом году. Первая женская команда, которая примет участие в турнире, будет создана на базе полка Западного военного округа. У представительниц прекрасного пола появится возможность побывать на месте командира машины, стрелка и водителя на главном танке Т-72Б3», — сообщил представитель разведывательного управления Западного военного округа 11 января.

10 женщин-солдат, участвующих в подготовке к отборочному танковому биатлону, были набраны из мотострелковой дивизии «Висла» (Visla). Женская команда проведет три месяца, тренируясь в учебном центре Западного военного округа во Владимире (Центральная Россия), чтобы улучшить навыки управления. Женщины должны будут пройти испытания: освоить управление 46-тонной машиной, стрелять из 125-миллиметрового орудия и крупнокалиберного зенитного пулемета, проверить техническое состояние транспортного средства в течение определенного времени и суметь его вести.

Первый «Танковый биатлон» прошел в 2013 году в Алабино и стал главным событием спортивного фестиваля Армейских международных игр в 2015 году. Российская армия проводит чемпионат по «Танковому биатлону» уже шестой год подряд. Кстати, вьетнамские военные впервые приняли участие только в 2017 году.

Международные армейские игры 2019 года пройдут с 3 по 17 августа по 24 направлениям, в них примут участие 10 стран, впервые среди них будут Индия, Монголия и Узбекистан. В октябре 2018 года Россия разослала приглашения США, Мексике, Кубе и 11 странам Южной Америки. Представители организаторов заявили, что Великобритания, Франция, Германия и многие страны мира, возможно, зарегистрируются для участия в соревнованиях в этом году.

Vnexpress, Вьетнам