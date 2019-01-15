ЗРПК «Панцирь-С» уничтожил более ста целей в ходе учений в Крыму

Ранее система противовоздушной обороны Южного военного округа (ЮВО) в Крыму была усилена дивизионом зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».

"Более 100 целей условно уничтожили подразделения ЗРПК «Панцирь-С» (ПВО) Южного военного округа (ЮВО) в Крыму, в рамках единого дня борьбы с крылатыми ракетами и беспилотными летательными аппаратами (БЛА) условного противника", — говорится в сообщении.

Как отметил Астафьев, боевые расчеты ПВО совершенствовали навыки взаимодействия и сопряжения различных станций и комплексов радиоэлектронного подавления и разведки, в том числе нового поколения. В ходе учений зенитчики отработали поиск, обнаружение и условное уничтожение малоразмерных, малоскоростных и низколетящих воздушных целей, а также крылатых ракет «противника».

"Основной задачей в ходе единого дня по борьбе с крылатыми ракетами и БЛА ставилось сократить цикл управления от обнаружения воздушной цели, до ее уничтожения", — отметил Астафьев.

По его словам, к тренировке привлекалось более 100 военнослужащих и около 20 единиц военной техники подразделения ЗРПК «Панцирь-С» из состава 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа, заступившего на боевое дежурство по защите воздушных рубежей юга России в декабре прошлого года.

"Панцирь-С" по целому ряду параметров превосходит зарубежные аналоги: по своим боевым возможностям комплекс ПВО с высокой эффективностью может вести борьбу как с существующими, так и с перспективными средствами воздушного нападения.