Российской флот опускается на дно

Российские моряки расширяют арсенал средств для проведения спасательных и разведовательно-диверсионных операций. Военно-морской флот имеет в составе носимые субмаринами автономные глубоководные станции, но не отказывается от проверенных временем пилотируемых аппаратов — батискафов.

Военно-морской флот закупит шесть прозрачных батискафов для «проведения специальных подводных операций», сообщил ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. Аппараты будут готовы к 2022 году и изначально были заказаны КБ «Малахит» нефтяной компанией для инспекции и устранения неисправностей донных трубопроводов. Планируется, что глубоководные обитаемые аппараты будут выполнять задачи на Северном, Тихоокеанском и Черноморском флотах. Батискаф заказанной партии будет иметь форму шара с прозрачным корпусом из акрила и титана, электрический двигатель способен автономно работать в течение суток. Аппарат сможет выполнять работы на глубине до 2,5 км, экипаж состоит из трёх человек. Носителем батискафа может быть любое военное или гражданское судно. Стоимость разработки аппарата — более 1 млрд рублей.

Батискаф — подводный аппарат, предназначенный для работы на больших глубинах. От мини-субмарины его отличает конструкция корпуса: он представляет собой поплавок, заполненный для создание дополнительной плавучести малосжимаемым веществом легче воды (например, бензином) и выполнен в виде полой сферы, внутри которой в условиях нормального давления воздуха находится оборудование и располагается экипаж. Как правило, электромоторы приводят в движение гребные винты аппарата. Батискафы используются для океанологических исследований морских глубин, обследования и ремонта донных коммуникаций, операций по поднятию на поверхность затонувших кораблей.

#ВМФ На Черном море завершены испытания 2 подводных поисково-спасательных аппаратов #АРС600 https://t.co/6fW5ysAFwH pic.twitter.com/xzONjcmqxw— Минобороны России (@mod_russia) ٢٩ أكتوبر ٢٠١٥ Второе важное назначение батискафов — спасательные операции. В 2014 году командование ВМФ России закупило для этих целей несколько канадских глубоководных пилотируемых аппаратов АРС-600 — в отличие от имеющихся тогда у российских моряков батискафов они могут подниматься на поверхность самостоятельно без использования тросов. При этом гидролокатор аппарата даёт возможность обнаруживать взрывные устройства.

Батискаф "Консул" будет бороздить морские глубины в составе ВМФ России http://t.co/AyELu0il pic.twitter.com/zgCGdzvd— Маричев Сергей (@SMarichev) ٢٥ فبراير ٢٠١٢ Ранее в 2011 году в состав флота был введён глубоководный обитаемый аппарат «Консул» — дальнейшее развитие отечественного батискафа проекта «Русь», принятого на вооружение флота в 2007 году после глубоководного погружения у Азорских островов. Известно, что в 2005 году на аппарате «Русь» было совершено погружение на глубину 3600 метров. Эффективность этих аппаратов, исходя из открытых данных, во многом определяется тем, как гидронавты управляют манипуляторным комплексом батискафов или носимыми необитаемыми подводными аппаратами типа «Рупор-6000» или «Лорнет». Применение глубоководного аппарата возможно с надводного корабля, имеющего крановое оборудование грузоподъемностью 35−40 тонн, отмечает специализированный портал MilitaryRussia.

The first explorers to descend to the deepest part of the ocean were Don Walsh and Jacques Piccard in the bathyscaphe Trieste, January 23, 1960.

Photo: US Navy pic.twitter.com/dXwJoHHaJv— Vintage Wullie (@YoorWullie) ٢٤ أبريل ٢٠١٨ Военно-морские силы ряда стран (в частности, Великобритании и Голландии) в чрезвычайных ситуациях или в случаях, когда необходимо поднять на поверхность оборудование с затонувших кораблей, также используют батискафы, но для таких целей, как правило, прибегают к услугам гражданских подрядчиков.

Глубоководные аппараты используются флотами мира для выполнения совершенно различных целей, в том числе для гидрографии, которой занимаются океанографические суда — изучение рельефа дна, течений и т.д. важно для планирования и ведения минной войны, боевых действий против подводных лодок. В 1970-х годах американская субмарина «Халибат» с помощью глубоководных аппаратов подключилась к советскому подводному кабелю, обслуживающему канал связи между Камчаткой и материком, отмечает News.ru военный историк Александр Широкорад

«Тогда с помощью глубоководных аппаратов на линию связи был посажен «кокон» (или «камбала» — News.ru) — прибор, считывающий информацию и передающий её на подлодку, — напоминает Широкорад. — По некоторым данным, советские моряки также проводили подобные операции с американскими линиями связи. Батискафы также используются для разведки дна океана, поиска различных объектов, а также установки донных автоматических гидроакустических станций и «мин-торпед». Это довольно распространённая практика в морском противостоянии держав. В частности, в коридоре Северного морского пути американцы гипотетически также могут устанавливать автоматические гидроакустические станции, чтобы следить за российскими подводными лодками».

«Специальные операции» — слишком широкое понятие, обращает внимание на формулировку сообщения заместитель директора Института военного и политического анализа Александр Храмчихин.

«В случае с батискафами это может быть разведка донной поверхности и установка «камбал» на линии связи, и многое другое. Зачастую в современных ВМС для этих целей используют автономные глубоководные станции, но преимущество пилотируемого батискафа в том, что его экипаж, в отличие от робота, лучше способен реагировать на внештатные ситуации и может выполнять более сложные задачи», — говорит эксперт.

Но в любом случае, сфера применения батискафов Военно-морским флотом довольно ограничена, а их привязка к судам обеспечения и ограниченное время работы делает глубоководные манёвры в районе заметными для оппонентов из других флотов.