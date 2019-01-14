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Военнослужщие ВВО готовятся к подрыву «природной плотины» на реке Бурея 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: кадр из видео
Ранее здесь произошел гигантский обвал породы, в результате которого 35 миллионов кубометров грунта перекрыло русло водоема.
Военнослужащие Восточного военного округа сейчас ликвидируют последствия гигантского обвала на реке Бурея. Для этого туда, в труднодоступный район Хабаровского края, доставляют инженерные боеприпасы. Специалистам предстоит взорвать нагромождение скальных пород, чтобы вернуть всё, так сказать, в нормальное русло. Иначе весеннее половодье может обернуться масштабным наводнением.
Вертолет Ми-8 армейской авиации зависает над гигантской пустошью. Из ледяной земли повсюду торчат обломки деревьев. Это следы прохождения речного цунами, после обрушения в воду скалы. Среди этого хаоса военнослужащие уже организовали площадки для приземления вертолетов. И торопятся разгрузить Ми-8, чтобы тот снова отправился в Белогорск за припасами для полевого лагеря.
«Пока планируем 200 на 200 метров расчистить площадку, для того, чтобы установить палатки М-30, М-10, в которых будут размещаться личный состав, где будет размещен блок приготовления пищи, умывальники, баня. А так же прибудет подразделение, которое нам будет печь свежий хлеб здесь», — сказал генерал-майор Андрей Козлов, начальник управления железнодорожных войск ВВО.
Масштаб природной катастрофы лучше всего виден с воздуха. 11 декабря скальный массив обрушился в реку. Никакого падения метеорита здесь не было. Но этот оползень называют крупнейшим в стране за последние годы.
В 35 миллионов кубометров оценивают объем обрушившегося грунта ученые. Словно плотной пробкой перекрыло русло реки Бурея. Оно в этом месте достигает ширины почти в полкилометра. И сейчас с этой стороны этой природной плотины уровень воды на пять метров больше, чем ниже по течению.
Вода прибывает по одному-два сантиметра в сутки. И если не убрать эту преграду до весеннего половодья, затопит не только села выше по течению, но и железную дорогу, автомагистрали. Президент России поручил министерству обороны восстановить нормальный гидрологический режим.
Авиабаза «Украинка» принимает самолеты военно-транспортной авиации. Из Центральной России перебрасывают 175 тонн специального груза.
Дальше груз доставят к месту обвала — это еще около 300 километров над тайгой, для чего задействуют один из крупнейших в мире вертолетов Ми-26. Сейчас определяют места закладки снарядов, проводят расчеты, чтобы направленными взрывами аккуратно снести эту природную плотину, постепенно освобождая реку.
Ранее сообщалось, что для ликвидации последствий обрушения скалы в реку Бурея доставят 300 тонн взрывчатки.
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Войска , Армия , Андрей Козлов , Министерство обороны , Хабаровский Край
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