Военнослужщие ВВО готовятся к подрыву «природной плотины» на реке Бурея

Ранее здесь произошел гигантский обвал породы, в результате которого 35 миллионов кубометров грунта перекрыло русло водоема.

Военнослужащие Восточного военного округа сейчас ликвидируют последствия гигантского обвала на реке Бурея. Для этого туда, в труднодоступный район Хабаровского края , доставляют инженерные боеприпасы. Специалистам предстоит взорвать нагромождение скальных пород, чтобы вернуть всё, так сказать, в нормальное русло. Иначе весеннее половодье может обернуться масштабным наводнением.

Вертолет Ми-8 армейской авиации зависает над гигантской пустошью. Из ледяной земли повсюду торчат обломки деревьев. Это следы прохождения речного цунами, после обрушения в воду скалы. Среди этого хаоса военнослужащие уже организовали площадки для приземления вертолетов. И торопятся разгрузить Ми-8, чтобы тот снова отправился в Белогорск за припасами для полевого лагеря.

«Пока планируем 200 на 200 метров расчистить площадку, для того, чтобы установить палатки М-30, М-10, в которых будут размещаться личный состав, где будет размещен блок приготовления пищи, умывальники, баня. А так же прибудет подразделение, которое нам будет печь свежий хлеб здесь», — сказал генерал-майор Андрей Козлов, начальник управления железнодорожных войск ВВО.

Масштаб природной катастрофы лучше всего виден с воздуха. 11 декабря скальный массив обрушился в реку. Никакого падения метеорита здесь не было. Но этот оползень называют крупнейшим в стране за последние годы.

В 35 миллионов кубометров оценивают объем обрушившегося грунта ученые. Словно плотной пробкой перекрыло русло реки Бурея. Оно в этом месте достигает ширины почти в полкилометра. И сейчас с этой стороны этой природной плотины уровень воды на пять метров больше, чем ниже по течению.

Вода прибывает по одному-два сантиметра в сутки. И если не убрать эту преграду до весеннего половодья, затопит не только села выше по течению, но и железную дорогу, автомагистрали. Президент России поручил министерству обороны восстановить нормальный гидрологический режим.

Авиабаза «Украинка» принимает самолеты военно-транспортной авиации. Из Центральной России перебрасывают 175 тонн специального груза.

Дальше груз доставят к месту обвала — это еще около 300 километров над тайгой, для чего задействуют один из крупнейших в мире вертолетов Ми-26. Сейчас определяют места закладки снарядов, проводят расчеты, чтобы направленными взрывами аккуратно снести эту природную плотину, постепенно освобождая реку.

Ранее сообщалось, что для ликвидации последствий обрушения скалы в реку Бурея доставят 300 тонн взрывчатки.