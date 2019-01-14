На Камчатке морские пехотинцы ТОФ приняли присягу

Более 80 военнослужащих на плацу соединения присягнули на верность Родине.

В соединение морской пехоты Войск и сил на Северо-востоке состоялся первый в 2019 году торжественный ритуал принятия военной присяги молодым пополнением.

Более 80 военнослужащих на плацу соединения присягнули на верность Родине. Планируется, что до конца этого месяца примут присягу и вольются в ряды «черных беретов» еще более 300 военнослужащих.

Церемония принятия присяги у морских пехотинцев традиционно началась с торжественного построения личного состава и выноса Боевого знамени части.

За месяц до этого события молодые бойцы прошли обязательную общевойсковую подготовку: учили уставы и обязанности военнослужащих, занимались строевой и физической подготовкой, изучали боевые свойства, порядок разборки и сборки оружия, основы и правила стрельбы, а также знакомились с историей и боевыми традициями Вооруженных сил и своей части.

Уже в ближайшие дни для молодых морпехов начнутся регулярные выходы на полигон, где им предстоит овладеть военной наукой в полном объеме.