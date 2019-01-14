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Дочь Тереховой обратилась к россиянам за помощью

Министр транспорта Сирии рассказал об ущербе от атаки Израиля на Дамаск 

РИА Новости + ещё 22 13 минут назад
Фото: Lenta.ru
ДАМАСК, 14 янв — РИА Новости. Израильская авиация во время бомбардировки аэропорта Дамаска повредила несколько самолётов, что привело к прекращению их эксплуатацию, серьезных повреждений зданий воздушного порта нет, сообщил министр транспорта Сирии Али Хамуд в понедельник на встрече с российской делегацией.
Сирийский военный источник ранее сообщил, что израильские военные самолеты запустили в ночь на субботу несколько ракет по окрестностям Дамаска. ПВО Сирии сбили большую часть ракет, ущерб нанесен лишь складу в районе международного аэропорта столицы Сирии. Официальный Дамаск в очередной раз потребовал от ООН принять меры для предотвращения повторных атак Израиля. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил на заседании правительства в воскресенье, что израильские ВВС на днях нанесли удары по «иранским объектам» в Сирии.
"Осколками были повреждены крылья нескольких самолетов. Как вы знаете, в них находятся топливные баки, это привело к остановке эксплуатации нескольких воздушных судов", — сказал министр.
"Сегодня нам очень нужны самолеты. Те, что есть сейчас, очень нуждаются в поставке запасных частей. Сотрудники аэропорта упорно восстанавливают поврежденную технику", — подчеркнул он.
Министр отметил, что практически сразу после бомбардировки представители Минтранса САР выехали на место, чтобы оценить повреждения.
"Поразили здание, в котором было несколько пустых спален, стоянка или подъезд для автомобилей. Но, к сожалению, сильные взрывы привели к тому, что были получены некоторые повреждения соседних зданий. В частности, был поврежден ангар для ремонта воздушных судов. Мы занимаемся его восстановлением. Он был поврежден в одну из прошлых бомбардировок. Здание не было восстановлено с прошлого раза", — сообщил Али Хамуд.
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Комментарии
Войска , Армия , Ближний Восток , Биньямин Нетаньяху , ООН , Минтранс РФ , РИА Новости , Дамаск , Израиль , Сирия
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