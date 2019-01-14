Министр транспорта Сирии рассказал об ущербе от атаки Израиля на Дамаск

ДАМАСК , 14 янв — РИА Новости . Израильская авиация во время бомбардировки аэропорта Дамаска повредила несколько самолётов, что привело к прекращению их эксплуатацию, серьезных повреждений зданий воздушного порта нет, сообщил министр транспорта Сирии Али Хамуд в понедельник на встрече с российской делегацией.

Сирийский военный источник ранее сообщил, что израильские военные самолеты запустили в ночь на субботу несколько ракет по окрестностям Дамаска. ПВО Сирии сбили большую часть ракет, ущерб нанесен лишь складу в районе международного аэропорта столицы Сирии. Официальный Дамаск в очередной раз потребовал от ООН принять меры для предотвращения повторных атак Израиля. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил на заседании правительства в воскресенье, что израильские ВВС на днях нанесли удары по «иранским объектам» в Сирии.

"Осколками были повреждены крылья нескольких самолетов. Как вы знаете, в них находятся топливные баки, это привело к остановке эксплуатации нескольких воздушных судов", — сказал министр.

"Сегодня нам очень нужны самолеты. Те, что есть сейчас, очень нуждаются в поставке запасных частей. Сотрудники аэропорта упорно восстанавливают поврежденную технику", — подчеркнул он.

Министр отметил, что практически сразу после бомбардировки представители Минтранса САР выехали на место, чтобы оценить повреждения.

"Поразили здание, в котором было несколько пустых спален, стоянка или подъезд для автомобилей. Но, к сожалению, сильные взрывы привели к тому, что были получены некоторые повреждения соседних зданий. В частности, был поврежден ангар для ремонта воздушных судов. Мы занимаемся его восстановлением. Он был поврежден в одну из прошлых бомбардировок. Здание не было восстановлено с прошлого раза", — сообщил Али Хамуд.