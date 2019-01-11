Кабины Су-57 и Ту-160 получили современное стелс-покрытие

Новый композитный материал, увеличивающий поглощение радиолокационных волн, применили при остеклении кабин пилотов новейшего многофункционального истребителя Су-57 и стратегического ракетоносца Ту-160. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в госкорпорации "Ростех"

Инновационное покрытие стекол разработано специалистами обнинского НПП "Технология" (входит в холдинг "РТ— Химкомпозит" госкорпорации "Ростех").

"Оно увеличивает поглощение радиолокационных волн в два раза и снижает радиолокационную заметность кабины самолета на 30%. Сейчас покрытие наносится на фонари самолетов Т-50 (с августа 2017 года Су-57 — прим. ТАСС), Су-30, Су-34, Су-35, МиГ-29К и Ту-160", — сказали в Ростехе.

Как уточнили в госкорпорации, покрытие представляет собой слои оксидов металлов толщиной 70-90 нм. Помимо снижения заметности на радарах противника, оно во время полета защищает летчика от воздействия ультрафиолета (УФ), теплового и других негативных факторов.

"Покрытие ослабляет тепловую составляющую солнечной радиации более чем в 3 раза, интегральный коэффициент пропускания в видимом диапазоне при этом составляет не менее 65%, а воздействие УФ составляющей снижается более чем в 4-6 раз", — отметили в Ростехе.