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Кабины Су-57 и Ту-160 получили современное стелс-покрытие 

ТАСС + ещё 2 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Новый композитный материал, увеличивающий поглощение радиолокационных волн, применили при остеклении кабин пилотов новейшего многофункционального истребителя Су-57 и стратегического ракетоносца Ту-160. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в госкорпорации "Ростех".
Инновационное покрытие стекол разработано специалистами обнинского НПП "Технология" (входит в холдинг "РТ— Химкомпозит" госкорпорации "Ростех").
"Оно увеличивает поглощение радиолокационных волн в два раза и снижает радиолокационную заметность кабины самолета на 30%. Сейчас покрытие наносится на фонари самолетов Т-50 (с августа 2017 года Су-57 — прим. ТАСС), Су-30, Су-34, Су-35, МиГ-29К и Ту-160", — сказали в Ростехе.
Как уточнили в госкорпорации, покрытие представляет собой слои оксидов металлов толщиной 70-90 нм. Помимо снижения заметности на радарах противника, оно во время полета защищает летчика от воздействия ультрафиолета (УФ), теплового и других негативных факторов.
"Покрытие ослабляет тепловую составляющую солнечной радиации более чем в 3 раза, интегральный коэффициент пропускания в видимом диапазоне при этом составляет не менее 65%, а воздействие УФ составляющей снижается более чем в 4-6 раз", — отметили в Ростехе.
Как ранее заявил индустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии Ростеха Сергей Абрамов, у данной разработки практически нет слабых мест: ее применение позволяет снизить в два раза вес остекления кабины пилота и увеличить ударопрочность, поглощение волн от радиолокационных станций увеличивается с 40% до 80%.
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Комментарии
Войска , Армия , Сергей Абрамов , Ростех , ИТАР-ТАСС
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