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Атаку танков Т-90С и БМП-2М поддержали китайские самоходки 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Данная техника была задействована на состоявшихся недавно бригадных тактических учениях под кодовым обозначением "Вулкан-2019". За условными боевыми действиями наблюдал начальник генштаба вооруженных сил Ахмад Гайд Салах.
С воздуха действующие войска прикрывали истребители МиГ-29. На земле по мишеням, изображающим условного противника, били танки и запускали противотанковые управляемые ракеты "Корнет" БТР-80. Эти бронетранспортеры прошли соответствующую доработку на предприятиях алжирского оборонного комплекса.
Цели также поражались из самоходных установок SM4, изготовленных китайской корпорацией Norinco. После такой мощной артподготовки подразделения 36-й мотопехотной бригады перешли в наступление.
Алжир стал первой страной, закупившей САУ SM4. Они выполнены на шасси достаточного распространенного в китайской армии и вооруженных силах других государств колесного (6х6) бронетранспортера WMZ-551.
Впервые самоходку предложили на экспорт в 2016 году. Кроме 120-мм миномета она вооружена также 12,7-мм пулеметом. Машина достаточно мобильна — скорость по суше до 100 км/ч, по воде — 8,5 км/ч. Боевой вес — 17 тонн.
В последние годы Алжир начал активно приобретать китайскую технику. В частности — 155-мм САУ PLZ 45 и пушки-гаубицы PLL01, а также модульные реактивные системы залпового огня SR5. Недавно сообщалось о поступлении ударных беспилотников CH-4. Кроме того, ВМС получили корветы проекта С28А.
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Комментарии
Войска , Армия , Оружие , Генштаб , Norinco
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