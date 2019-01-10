Атаку танков Т-90С и БМП-2М поддержали китайские самоходки

Данная техника была задействована на состоявшихся недавно бригадных тактических учениях под кодовым обозначением "Вулкан-2019". За условными боевыми действиями наблюдал начальник генштаба вооруженных сил Ахмад Гайд Салах.

С воздуха действующие войска прикрывали истребители МиГ-29. На земле по мишеням, изображающим условного противника, били танки и запускали противотанковые управляемые ракеты "Корнет" БТР-80. Эти бронетранспортеры прошли соответствующую доработку на предприятиях алжирского оборонного комплекса.

Цели также поражались из самоходных установок SM4, изготовленных китайской корпорацией Norinco . После такой мощной артподготовки подразделения 36-й мотопехотной бригады перешли в наступление.

Алжир стал первой страной, закупившей САУ SM4. Они выполнены на шасси достаточного распространенного в китайской армии и вооруженных силах других государств колесного (6х6) бронетранспортера WMZ-551.

Впервые самоходку предложили на экспорт в 2016 году. Кроме 120-мм миномета она вооружена также 12,7-мм пулеметом. Машина достаточно мобильна — скорость по суше до 100 км/ч, по воде — 8,5 км/ч. Боевой вес — 17 тонн.

В последние годы Алжир начал активно приобретать китайскую технику. В частности — 155-мм САУ PLZ 45 и пушки-гаубицы PLL01, а также модульные реактивные системы залпового огня SR5. Недавно сообщалось о поступлении ударных беспилотников CH-4. Кроме того, ВМС получили корветы проекта С28А.