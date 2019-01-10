Избавление от старых спутников открывает дорогу новой космической обороне России

Россия планово свела с орбиты спутник «Космос-2430», который входил еще в советскую систему предупреждения о ракетном нападении «Око» и «Око-1». Сейчас в рамках создаваемой Россией Единой космической системы (ЕКС) на орбиту выходят спутники «Тундра». Насколько ЕКС отличается от советской системы и с чем связаны постоянные переносы сроков в пополнении космической группировки?

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) накануне сообщило о том, что еще 5 января в атмосфере сгорел российский военный спутник «Космос-2430», связь с которым якобы потеряли еще в 2014 году. В реальности оказалось, что Россия таким образом вывела с орбиты очередной устаревший спутник системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) «Око».

«Один спутник сгорел, но это не значит, что вышла из строя вся система. По старости сошел с орбиты, другие ему на смену приходят», — рассуждает эксперт.

Редактор журнала «Арсенал Отечества» , военный эксперт Алексей Леонков не сомневается в том, что «Космос-2430» выработал свой ресурс, а не был сведен с орбиты раньше времени из-за технических неисправностей.

«Спутники не могут находиться на орбите вечно. Рано или поздно все заканчивается. Обычно спутники рассчитаны на 5-10 лет работы», — рассказал Леонков газете ВЗГЛЯД.

По его словам, спутники с ядерными двигателями могут проработать до 30 лет. Такие аппараты существовали в системе видовой разведки «в интересах военно-морского флота».

«Но как только у спутника заканчивается ресурс, он перестает выдавать параметры телеметрии, его отключают по команде. Он перестает корректировать орбиту и постепенно сходит с нее, а затем сгорят в слоях атмосферы», — отметил Леонков.

Воздушно-космические силы РФ в четверг также подтвердили, что спутник планово сведен с орбиты и сгорел в плотных слоях атмосферы над территорией Атлантического океана на высоте около 100 км.

«Дежурные силы Космических войск ВКС РФ контролировали схождение аппарата с орбиты», — заверили в ВКС, напомнив, что космический аппарат был запущен в 2007 году, а «был выведен из состава орбитальной группировки Российской Федерации» в 2012 году, а не в 2014, как преполагают американцы.

Летом же 2014 год был выведен из строя последний геостационарный спутник системы предупреждения о ракетном нападении «Око-1», которая пришла на смену «Оку», и ему, по всей видимости, еще только предстоит сгореть в плотных слоях атмосферы в ближайшие годы. В идеале в «Око-1» должно было войти семь геостационарных спутников и 4 высокоэллиптических, но планы были скорректированы из-за развала СССР, поэтому в итоге эта система насчитывала в общей сложности всего восемь спутников. Более того, после вывода из эксплуатации последнего из них получилось так, что Россия примерно год оставалась вообще без спутников предупреждения о ракетном запуске, пока в 2015 году не был запущен первый спутник новой Единой космической системы (ЕКС) «Тундра».

Доставшуюся с советских времен систему «Око-1» в Минобороны критиковали еще в 2005 году. Занимавший тогда пост заместителя командующего космическими войсками по вооружению генерал Олег Громов причислял геостационарные спутники 71Х6 и высокоэллиптические 73Д6 к разряду «безнадежно устаревших».

Леонков напомнил, что система «Око» создавалась для предупреждения о запусках баллистических ракет с территории США. А во времена холодной войны — с территории Европы.

«Главная функция назначения всех этих систем фиксировать запуск ракет, на что должны реагировать наши РВСН. Эта система в основном работала по доктрине ответного удара», — рассказал собеседник.

Отказ от спутников системы «Око» и «Око-1» был продиктован прежде всего тем, что США поменяли свою доктрину.

«Американцы могут применять ядерное оружие малой мощности по факторам гибридной войны. Это, например, хакерские атаки на жизненно важные центры… Понятное дело, что Россия должна была ответить на это. Для этого понадобились новые спутники, а те, которые были, могли формировать данные только по ответному удару», — пояснил Леонков.

Логично, что в России начали создавать новую систему — ЕКС. В сентябре 2014 года министр обороны Сергей Шойгу называл ее создание «одним из ключевых направлений развития сил и средств ядерного сдерживания». Кстати, в США сейчас озабочены тем же вопросом. Их новая космическая система называется SBIRS (Space-Based Infrared System), которая приходит на смену устаревшей DSP (Defense Support Program). В ней должно быть не менее шести геостационарных и четыре высокоэллиптических спутника.

Как подчеркнул Леонков, главная особенность новой Единой космической системы из спутников «Тундра» в работе по иной по сравнению с предшественниками доктрине — ответно-встречного удара. Новые спутники способны отследить запуск баллистических ракет не только с земной, но и водной поверхности, то есть запуски с атомных подводных лодок.

«Помимо того, что спутники «Тундра» отслеживают эти запуски, они еще формирует алгоритм, который определяет, куда эти ракеты могут попасть, а также формируют данные для ответного удара», — рассказал он.

Первый спутник новой системы должен был быть выведен на орбиту в четвертом квартале 2014 год, однако его запуск был отложен и состоялся лишь в конце 2015 года. Кроме того, если раньше предполагалось, что развертывание системы будет завершено к 2018 году, и в нее войдут десять спутников, то сейчас эти сроки сдвинуты минимум до 2020 года. Пока же, согласно открытым источникам, система насчитывает только два спутника — «Космос-2510» (выведен на орбиту в ноябре 2015 года) и «Космос-2518» (выведен в мае 2017 года), оба находятся на высокоэллиптической орбите.

По экспертным оценкам, для дееспособности ЕКС число спутников должно быть не менее четырех. Однако пока на орбите находятся лишь два, а с 2014 по 2015 не было и вовсе ни одного. Способно ли это подорвать работу всей СПРН?

Виктор Литовкин подчеркивает, что система предупреждения о ракетном нападении состоит из нескольких слоев. Наземные станции предупреждения о ракетном нападении расположены по периметру страны.

«Есть наземная система контроля космического пространства, есть оптические системы, три этих компонента все вместе обеспечивают работу системы предупреждения», — рассказал Литовкин газете ВЗГЛЯД.

Эксперт уверен, что СПРН полностью работоспособна в этой ситуации.

«Наверное, есть определенные трудности в пополнении космической группировки. Ничего не бывает без трудностей. Но то, что у нас бреши в системе предупреждения о ракетном нападении — это не так», — подытожил Литовкин.

Леонков также отметил, что функцию предупреждения о ракетных ударах выполняют не только спутники, но и станции загоризонтного радиолокационного обнаружения типа «Дарьял», «Днепр» и «Воронеж». Именно эти станции берут ракеты на сопровождение. Но полноценной заменой спутникам эти наземные локаторы быть не могут, так как обнаруживают ракеты лишь на расстоянии около 3700 км. Максимальная дальность обеспечивается лишь на очень больших высотах («Воронеж», например, работает до высоты 8000 км), добавил эксперт.

Что касается вывода новых спутников, то Леонков заверил, что процесс этот идет, только многие данные засекречены Минобороны. Впрочем, он не исключает, что на орбите в реальности может находиться более двух спутников.

«Министерство периодически докладывает, что вывело спутники на орбиту, но при этом не считает нужным уточнять, какие именно, чтобы наш вероятный противник не делал из этого выводы. Но минобороны прежде всего выводит спутники, входящие в систему предупреждения о ракетном запуске и спутники-разведчики. Судя по отчетам за 2018 год, министерство запустило несколько спутников. Я уверен, что среди них были в том числе спутники «Тундра». Потому что вопросы предотвращения внезапного удара — это задача номер один, которая должна быть решена», — пояснил собеседник.

В связи с этим Леонков прогнозирует, что устаревшие спутники, входившие в систему «Око» и «Око-1», будут полностью заменены в «ближайшей перспективе».