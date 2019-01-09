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В армейском корпусе Балтийского флота начались боевые стрельбы в составе отделений 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: Минобороны РФ / mil.ru
Мишени, имитирующие бронетехнику и живую силу противника, поражаются из вооружения бронетранспортеров, боевых машин пехоты и танков, автоматов, ручных пулеметов и гранатометов.
В соединениях и воинских частях армейского корпуса Балтийского флота (БФ) начался этап боевой учебы в составе отделений, расчетов и экипажей боевых машин. Более 3 тыс. военнослужащих совершенствуют навыки ведения современного общевойскового боя.
На нескольких полигонах флота подразделения выполняют комплекс боевых упражнений по тактической и тактико-специальной подготовке, среди которых — действия в обороне, наступлении и при ведении инженерной разведки местности. Мишени, имитирующие бронетехнику и живую силу противника, поражаются из вооружения бронетранспортеров, боевых машин пехоты и танков, автоматов, ручных пулеметов и гранатометов.
50 процентов боевых упражнений проводится в темное время суток. Для ведения прицельного огня в условиях ограниченной видимости применяются ночные прицелы и приборы ночного видения, а также осветительные ракеты.
Боевая учеба в составе отделений, расчетов и экипажей боевых машин продлится до середины февраля. Следующим этапом обучения личного состава армейского корпуса БФ станет выполнение учебно-боевых упражнений в составе взводов.
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Войска , Армия , Оружие
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