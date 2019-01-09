Военно-морской флот (ВМФ) России закупит шесть прозрачных батискафов, которые будут использоваться для проведения специальных подводных операций. Об этом в среду, 9 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
«Аппарат будет иметь форму шара с прозрачным корпусом из акрила и титана, двигатель будет электрический, обеспечивающий непрерывную работу в течение минимум суток», — пояснил источник, отметив, что носителем батискафа сможет стать практически любое гражданское или военное судно.
По данным собеседника агентства, созданием глубоководного обитаемого аппарата по заказу «Газпрома» займется КБ «Малахит». Стоимость его разработки оценивается в более чем 1 миллиард рублей. Ожидается, что работы над батискафом начнутся в 2019 году и завершатся к 2022 году. Базовый вариант планируют использовать для инспекции проложенных по дну трубопроводов и устранения неисправностей на них.
При этом, как отметил источник, аппаратом уже заинтересовалось и Главное управление глубоководных исследований Минобороны России, которое рассматривает его как средство для проведения спецопераций под водой. В частности, батискаф, экипаж которого будет насчитывать три человека, сможет выполнять различные работы на глубине до 2,5 километра. Предполагается, что Северный, Черноморский и Тихоокеанский флоты получат по два подобных аппарата каждый.