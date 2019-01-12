Коалиция во главе с США объявила о начале вывода войск из Сирии

Возглавляемая США международная коалиция по борьбе с «Исламским государством»* начала вывод своих войск из Сирии , сообщил официальный представитель штаба операции Шон Райан . Вместе с тем, по его словам, из соображений безопасности коалиция не намерена обсуждать подробности этого процесса. Вопрос вывода американского контингента из Сирии четвёртую неделю остаётся предметом бурных дискуссий всех сторон, заинтересованных в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке. Однако судить о реальном положении вещей «на земле» достаточно сложно из-за фактического отсутствия проверяемой информации. Эксперты отмечают, что вывод американских войск не занял бы много времени, если бы США действительно хотели уйти из САР. Однако Вашингтон, скорее всего, постарается провести операцию по афганскому или иракскому сценарию, сохранив часть контингента на территории Сирии.

Возглавляемая США международная антитеррористическая коалиция начала процесс вывода своих войск из Сирии, сообщил официальный представитель штаба операции «Непоколебимая решимость» полковник армии США Шон Райан. При этом, по его словам, коалиция не намерена обнародовать какие-либо подробности проводимой операции.

«Коалиция приступила к планомерному выводу войск из Сирии. Из соображений безопасности, конкретные сроки, расположения и маршруты движения войск мы обсуждать на будем», — заявил Райан.

Первые заявления о начале вывода американских войск из Сирии прозвучали ещё 19 декабря, когда сначала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, а затем и президент США Дональд Трамп заявили о переходе к следующему этапу кампании. При этом, по словам Трампа, американские военные победили «Исламское государство»* в Сирии и теперь могут вернуться домой.

Решение вывести войска вызвало недоумение как со стороны международных союзников Соединённых Штатов, так и среди американских политиков, включая членов администрации Трампа. Вскоре после этого сообщения в отставку ушли глава Пентагона Джеймс Мэттис, спецпредставитель президента США по координации борьбы с ИГ Бретт Макгёрк, глава аппарата Минобороны Кевин Суини и пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт

При этом российская сторона изначально скептически отреагировала на продекларированный вывод американских войск из САР. Так, президент Владимир Путин в ходе декабрьской большой пресс-конференции провёл параллель с Афганистаном , отметив, что контингент США находится в этой стране уже 17 лет, и почти каждый год звучат заявления о готовности вывести войска — но ситуация реально не меняется.

Стоит отметить, что после Нового года заявления американских властей касательно контингента в Сирии приобрели более общий и обтекаемый вид. В частности, в Госдепартаменте США отметили, что у Вашингтона нет конкретных сроков вывода своих войск из Сирии, а операция будет проведена таким образом, чтобы «сохранить давление на ИГ».

Позднее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон связал вывод американского контингента с полной ликвидацией террористов «Исламского государства», а сам Трамп оговорился, что не никогда не обещал скорого вывода военных с территории САР. Более того, на днях госсекретарь Майк Помпео отметил, что Соединённые Штаты готовы в случае необходимости нанести новые удары по Сирии.

Этот вопрос также обсуждался на самом высоком уровне в ходе активных переговоров между Соединёнными Штатами и Турцией в последние три недели.

«Есть масса горячих точек, где требуется переброска войск»

Первые сообщения о начале вывода американских военных из Сирии появилась ещё в конце декабря 2018 года, а 11 января CNN со ссылкой на свои источники заявил о выводе из страны первой партии наземной военной техники. При этом, по данным иорданского издания Al Hadath, базу в провинции Эль-Хасака на северо-востоке Сирии покинули порядка 150 военнослужащих США и 10 единиц бронетехники, которые направились в сторону границы с Ираком.

Вместе с тем Reuters отмечает, что жители населённых пунктов вблизи трансграничных переходов, которые обычно используют американцы для переброски своих сил, не заметили значительных перемещений войск.

Вопроса вывода американского контингента из Сирии в ходе своего брифинга также коснулась официальный представитель российского МИД Мария Захарова . По её словам, реализация объявленного Вашингтоном намерения была бы шагом в правильном направлении, однако пока сложно судить о реальном положении вещей «на земле» из-за фактического отсутствия проверяемой информации.

«Мы неоднократно говорили, что хотели бы ознакомиться с их стратегией. Мне кажется, международное сообщество имеет право знать, что и в какие сроки США намереваются сделать в Сирии и на её рубежах… Сколько раз мы слышали заявления политического истеблишмента США о том, что они уходят откуда-либо, но при этом через какое-то время количество и качество группировок только наращивались», — заявила Захарова.

По словам главного научного сотрудника Института США и Канады Владимира Батюка, американский воинский контингент в Сирии сравнительно невелик — порядка двух тысяч человек (в основном силы спецназа и военные инструкторы). И вывод этих сил не занял бы много времени, если бы Соединённые Штаты действительно хотели уйти из САР.

«Проблема в том, что ситуацию в американском правительстве я бы охарактеризовал как холодную гражданскую войну, когда в значительной части американского правящего истеблишмента изо всех сил пытаются торпедировать и свести на нет решение своего собственного президента», — отметил эксперт.

Собеседник RT полагает, что вывод войск будет в значительной степени тормозиться, а представителями исполнительной власти постараются сделать так, чтобы этот выход проходил по афганскому или иракскому сценарию: часть контингента выводится, при этом остаются советники и группы спецназа для поддержки сторонников США.

«Пока эта стратегия — уйти, чтобы остаться — особых лавров не снискала. Резко ослабло американское влияние после вывода большей части контингента и в Афганистане, и в Ираке, то же самое, очевидно, произойдёт и в Сирии», — заявил Батюк.

«Потребность в войсках у американцев есть, существует масса горячих точек, где требуется переброска войск, в том числе имеющих боевой опыт, начиная от Ливии и заканчивая Йеменом, в том числе Ирак, где ситуация далека от стабильности. Я уж не говорю про Афганистан», — подытожил эксперт.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с RT выразил мнение, что определённая часть американского контингента, которая останется в Сирии, впоследствии может быть переброшена в Ирак.

«Думаю, что войска всё же будут выводить. Сам Трамп об этом говорил — эта часть прекрасно стыкуется с его предвыборными обещаниями и мнением, что США потратили огромное количество ресурсов на ненужные Америке войны», — отметил Блохин.

При этом он предположил, что решение вывести войска связано не только с желанием президента США, но и с рядом других причин. Во-первых, Вашингтон утрачивает контроль над Сирией, а Башар Асад укрепил свою власть. Во-вторых, существует риск столкновения с РФ в регионе. И в-третьих, есть желание США «стравить» Россию с Турцией, возвратить Турцию «под своё крыло», считает эксперт.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.