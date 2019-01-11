Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США начали вывод военной техники из Сирии 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 19 29 минут назад
Фото: EPA
Американский телеканал CNN утверждает, что в соответствии с планами по выводу войск США из Сирии Вашингтон приступил к переброске военной техники с территории республики.
По сведениям источников телеканала, первая партия американской «наземной военной техники» покинула Сирию в течение последних нескольких дней, передает ТАСС.
Телеканал не уточнил, о каких именно грузах идет речь, а также, куда и каким образом их доставили. В публикации отмечается, что, как ожидается, американские силы сначала будут выводить из северной части страны.
В материале говорится, что руководящая роль в проведении операции по выводу американских войск из Сирии отведена Центральному командованию ВС США (СЕНТКОМ). Также утверждается, что для вывода войск США будут задействованы корабли, самолеты, вертолеты и наземная техника.
Напомним, в конце минувшего года Трамп объявил о начале вывода американских войск из Сирии. Первые военнослужащие уже покинули страну. Однако после этого глава Белого дома заявил, что никогда не обещал быстрого вывода войск США из Сирии.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Министр обороны Норвегии высказался о возможной войне с Россией Режим ЧС ввели после обрушения сопки в Хабаровском крае Почему американские военные самолеты падают все чаще
Комментарии
Войска , Армия , Ближний Восток , США , CNN , ИТАР-ТАСС , Сирия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия будет сбивать нарушившие границу гражданские самолёты522
На уничтожение детской горки из фекалий дали два дня12
Пусть весь мир подождет: Трамп строит стену
Немцы рассказали об отвращении к туристам из России382
Россия достигла «четвертого измерения» в вооружении63
Видео
00:27
ЦОДД выступил с предупреждением из-за ЧП в Москве
Происшествия
10:29
Найден способ защитить Курилы от Японии
Политика
01:03
Лукашенко пригрозил России
Политика СНГ
01:28
Стал известен исход скандала с визитом Рогозина в США
В мире Наука и техника
00:39
Настоящая война: кто станет президентом Украины
В мире Украина
04:09
РПЦ осталась без Исаакиевского собора
Общество
00:28
«Трамп уйдет и из этой страны?»
Ближний Восток Статьи
04:29
Названа причина Тушинского потопа
Происшествия Новости Москвы
00:44
Путин выстрелил из пушки в Петербурге
Общество Политика
01:53
Культ личности президента Туркмении показали на пальцах
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение