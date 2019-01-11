США начали вывод военной техники из Сирии

По сведениям источников телеканала, первая партия американской «наземной военной техники» покинула Сирию в течение последних нескольких дней, передает ТАСС

Телеканал не уточнил, о каких именно грузах идет речь, а также, куда и каким образом их доставили. В публикации отмечается, что, как ожидается, американские силы сначала будут выводить из северной части страны.

В материале говорится, что руководящая роль в проведении операции по выводу американских войск из Сирии отведена Центральному командованию ВС США (СЕНТКОМ). Также утверждается, что для вывода войск США будут задействованы корабли, самолеты, вертолеты и наземная техника.

Напомним, в конце минувшего года Трамп объявил о начале вывода американских войск из Сирии. Первые военнослужащие уже покинули страну. Однако после этого глава Белого дома заявил, что никогда не обещал быстрого вывода войск США из Сирии.