СМИ: Болсонару отказался от идеи размещения в Бразилии военной базы США

Президент Бразилии Жаир Болсонару проинформировал руководство вооруженных сил, что строительство в стране военной базы США во время срока его президентства не планируется, сообщает газета Folha de S. Paulo.

По данным издания, такое сообщение президента Бразилии передал генералам министр обороны страны Фернанду Азеведу и Силва.

Ранее Болсонару в интервью телеканалу SBT не исключил возможность размещения на территории Бразилии военной базы США. Позднее глава МИД Бразилии Эрнесту Араужу подтвердил, что этот вопрос может быть рассмотрен. Идею также поддержал госсекретарь США Майк Помпео.

Слова президента застали врасплох бразильское военное командование. Офицеры высказали свое недовольство идеей строительства американской базы, заявив, что в этом нет необходимости.