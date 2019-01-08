Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Финляндии проходят учения США и Эстонии по ведению боевых действий зимой 

РИА Новости 1 час назад
Фото: CC0 / U.S. Air Force photo by Alejandro Pena /
Военнослужащие из США и Эстонии проходят двухнедельное обучение на севере Финляндии по ведению боевых действий в зимних условиях, сообщает государственная телерадиокомпания YLE.
"Американские и эстонские военные на этой неделе практикуются в ведении боевых действий в условиях снежной зимы на севере Финляндии в Соданкюля. На курсах солдат обучают, к примеру, тому, как выбраться из проруби в полном боевом снаряжении и с лыжами на ногах. Кроме того, тренируют различные техники передвижения на лыжах. Курс по военным действиям в зимнее время стартовал в понедельник и продлится до 20 января", — говорится в сообщении.
Американские военные участвовали в учениях в Соданкюля с 2014 года, эстонцы проходят подобную подготовку впервые. В этот раз в учениях принимают участие около десятка американских военнослужащих и четыре эстонских солдата.
Наряду с иностранцами обучение проходят сотрудники оборонительных сил и погранохраны Финляндии, а также финские резервисты.
Последние новости
У берегов Турции затонуло судно с россиянами на борту Япония предложит России отказаться от компенсаций по Курилам Экс-глава МИД Украины обвинил Порошенко в обострении отношений с РФ
Комментарии
Войска , Армия , Прибалтика , США , Финляндия , Эстония
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ сообщили о разработке новой крылатой ракеты341
На Украине потеряли томос об автокефалии540
Италия дала пощёчину Макрону
Курилы забесплатно: что требует Япония562
Испытания новейших атомных подлодок РФ остановили385
Видео
00:44
Путин выстрелил из пушки в Петербурге
Общество Политика
00:42
Франция выдала России беглого экс-министра
Криминал Происшествия
00:53
«Всем хватит»: кому достанутся деньги Криса Кельми
Шоу-бизнес Статьи
01:32
Подробности операции по спасению Вани в Магнитогорске
Происшествия Пожары
00:42
Нью-Йорк атаковали «зловещие небесные огни»
В мире США
00:44
США выставят Москве ультиматум
В мире Криминал
00:22
Ургант лишился волос
Шоу-бизнес Сделай сам
00:53
Раскрыты шокирующие подробности похорон Кельми
Шоу-бизнес
00:51
Врачи оценили состояние спасенного в Магнитогорске младенца
Происшествия
01:46
Шторм обрушил променад в Калининградской области
Общество Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение