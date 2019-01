В США включили ВВС Украины в десятку худших в мире

Фото: CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / У небі Волині тренується авіація Повітряних Сил ЗС України

Американский портал We Are The Mighty включил военно-воздушные силы Украины в десятку худших в мире за 2018 год из-за устаревшей техники, слабой подготовки летного состава и плохого технического обслуживания.

Китая, Греции, Мексики, Саудовской Аравии, КНДР и Сирии. В антирейтинге портала украинские ВВС заняли шестое место между Ираном Пакистаном . Кроме этих стран, в десятку также вошли ВВС Канады

Как говорится в статье, в ходе конфликта в Донбассе украинская авиация либо "убивала мирных жителей", либо ее самолеты сбивались в процессе выполнения заданий, при этом ВВС не могли оказать никакого противодействия ополченцам.

Украинские самолеты падают и без помощи противника, отмечает издание, напоминая про инцидент с крушением Су-27 в прошлом году, в результате которого погиб американский пилот, а также про трагедию во Львове в 2002 году, когда после падения украинского Су-27 на толпу зрителей во время показательных выступлений погибли 83 человека.

Причиной подобных происшествий являются плохое обслуживание техники, слабая подготовка украинских летчиков, а также их "безрассудство", считает автор.

Кроме того, большинство самолетов, которые состоят на вооружении украинских ВВС, были произведены еще в СССР и имеют почтенный возраст, указывает портал.

Когда Россия после присоединения Крыма захватила 45 украинских самолетов, то, вероятно, оказала стране "огромную услугу", заключает We Are The Mighty.

После распада Советского Союза Украине достался огромный авиационный парк, большое количество танков, артиллерии и прочего вооружения. На данный момент эта техника морально устарела и нуждается в глубокой модернизации и ремонте, а большая ее часть так и остается на базах хранения.

При этом военное руководство страны долгое время пытается решить вопрос обеспечения армии современным вооружением и техникой.