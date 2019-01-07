В МИД КНР назвали нарушением международного права действия США в Южно-Китайском море

Действия корабля американских ВМС в Южно-Китайском море (ЮКМ) нарушают международное право. Об этом в понедельник в ходе брифинга заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан, комментируя прохождение американского корабля вблизи Парасельских островов (Сиша).

"Действия Соединенных Штатов нарушают международное право, а также подрывают мир и стабильность в данных водах", — заявил дипломат, отметив, что "корабль американских ВМС вошел в территориальные воды Китая вблизи островов Сиша в акватории ЮКМ".

Представитель внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что "китайская сторона направила патрульный корабль для опознания данного судна и предупреждения его о необходимости покинуть данную акваторию". "Мы также сделали представление американской стороне", — добавил он.

"КНР выступает решительно против подобных действий, мы призываем американскую сторону прекратить подобные провокационные действия. Китай продолжит предпринимать необходимые меры для защиты национальной безопасности и суверенитета", — резюмировал Лу Кан.

Ранее информационное агентство Reuters со ссылкой на представителя ВМС США сообщило, что ракетный эсминец McCampbell совершил "операцию по обеспечению свободы судоходства" в морской акватории вблизи Парасельских островов. По словам представителя ВМС, данные действия "не направлены против какой-либо страны" и "не являются каким-либо политическим заявлением".

Китай ведет с Брунеем, Вьетнамом, Малайзией, Филиппинами территориальные споры из-за Парасельских островов (Сиша), архипелагов Спратли (Наньша) и Хуанъянь (риф Скарборо). С конца 2013 года Пекин проводит там масштабные гидротехнические и строительные работы по созданию искусственных островов, а также расширению и освоению этих территорий. США и Япония обвиняют КНР в формировании участков суши, которые могут быть использованы в военных целях, в том числе превращены в морские базы и военные аэродромы.