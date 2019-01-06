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Десантный корабль ВМС США направляется в Черное море 

Российская Газета + ещё 9 29 минут назад
Десантный корабль USS Fort McHenry военно-морских сил США в составе элементов 22-й морской экспедиционной группы осуществляет переход через Дарданеллы в Черное море, сообщает в воскресенье в Twitter пресс-служба шестого флота США.
"Десантный корабль USS Fort McHenry (LSD 43) военно-морских сил США в составе элементов 22-й морской экспедиционной группы США начал переход через Дарданеллы в северном направлении к Черному морю", — говорится в сообщении.
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Ранее спецпосланник США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтону нужно рассмотреть возможность увеличения своего присутствия в Черном море. Кроме того, он заявил, что не исключает в случае необходимости дополнительных поставок летального оружия в ответ на запрос Украины. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что подобные заявления носят "немиротворческий характер и не нацелены на сближение позиций внутри украинского общества". По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, отношения РФ и США находятся в положении жертвы провокации, которую устроили в Керченском проливе украинские власти.
Три корабля ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.
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Войска , Армия , Видео , Мария Захарова , Курт Волкер , МИД , США
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