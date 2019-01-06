Десантный корабль ВМС США направляется в Черное море

Десантный корабль USS Fort McHenry военно-морских сил США в составе элементов 22-й морской экспедиционной группы осуществляет переход через Дарданеллы в Черное море, сообщает в воскресенье в Twitter пресс-служба шестого флота США.

"Десантный корабль USS Fort McHenry (LSD 43) военно-морских сил США в составе элементов 22-й морской экспедиционной группы США начал переход через Дарданеллы в северном направлении к Черному морю", — говорится в сообщении. #USSFortMcHenry (LSD 43) & embarked elements of the 22nd Marine Expeditionary Unit (MEU), has begun its north-bound transit of the Dardanelles Strait, en route to the Black Sea #US6thFleet #Power4Peace pic.twitter.com/jTqF64i8e1— U. S. Naval Forces Europe-Africa/U. S. 6th Fleet (@USNavyEurope) 6 января 2019 г.

Ранее спецпосланник США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтону нужно рассмотреть возможность увеличения своего присутствия в Черном море. Кроме того, он заявил, что не исключает в случае необходимости дополнительных поставок летального оружия в ответ на запрос Украины. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что подобные заявления носят "немиротворческий характер и не нацелены на сближение позиций внутри украинского общества". По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, отношения РФ и США находятся в положении жертвы провокации, которую устроили в Керченском проливе украинские власти.

Три корабля ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.