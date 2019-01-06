В Якутии на побережье моря Лаптевых построят военный городок

В якутском поселке Тикси на побережье моря Лаптевых появится военный городок для соединений ВВС и ПВО Северного флота, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию пресс-службы Северного флота.

Отмечается, что в настоящее время завершается первый этап строительства военной инфраструктуры, стартовавший в августе 2018-го.

В городке будет 11 объектов, которые свяжут между собой крытые переходы, что "особенно актуально в районах Крайнего Севера и Арктики", подчеркнули в пресс-службе.