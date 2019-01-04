СМИ: Китай должен активизировать военные учения в ответ на провокации США

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) должна активизировать проведение боевых учений в связи со стратегическим давлением и ожидаемыми провокациями со стороны США . Такую точку зрения озвучили в пятницу обозреватели китайской газеты Global Times.

"Китаю необходимо проводить больше военных учений на море с применением боевой амуниции, особенно это касается отработки тактики для нанесения ударов по авианосцам, — говорится в статье, опубликованной изданием, выступающим в качестве структурного подразделения "Жэньминь жибао". — Не стоит опасаться, что Вашингтон будет этим расстроен, ведь суть маневров — вызвать у него обеспокоенность".

Авторы признают, что у Пекина не накоплен достаточный потенциал, чтобы "прижать" американскую сторону, однако "вполне достаточно сил, чтобы заставить США заплатить непомерную цену в случае, если будут ущемляться права КНР". "Перед лицом стратегического давления со стороны Соединенных Штатов, мирное развитие не означает, что мы будем терпеть и улыбаться. В условиях злонамеренных провокаций Китай должен решительно обозначить свою позицию, не бояться заплатить определенную цену для того, чтобы утвердить правила игры, согласно которым все внешние силы должны уважать интересы китайской стороны", — отмечается в материале.

В качестве одной из причин возможного усиления конфронтации с США обозреватели газеты указывают на ситуацию в Тайваньском проливе и в Южно-Китайском море, куда американские ВС время от времени направляют военные корабли. Авторы полагают, что в будущем такие провокации могут участиться.

"Для мирного воссоединения [с Тайванем] НОАК должна лучше подготовиться, чтобы дать ответ на [возможный] военный кризис в Тайваньском проливе, сформулировать несколько различных планов, в числе которых — военная блокада острова, уничтожение расположенных на нем боевых объектов и предотвращение военного вторжения", — говорится в статье.