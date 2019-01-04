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СМИ: Китай должен активизировать военные учения в ответ на провокации США 

ТАСС + ещё 1 47 минут назад
Народно-освободительная армия Китая (НОАК) должна активизировать проведение боевых учений в связи со стратегическим давлением и ожидаемыми провокациями со стороны США. Такую точку зрения озвучили в пятницу обозреватели китайской газеты Global Times.
"Китаю необходимо проводить больше военных учений на море с применением боевой амуниции, особенно это касается отработки тактики для нанесения ударов по авианосцам, — говорится в статье, опубликованной изданием, выступающим в качестве структурного подразделения "Жэньминь жибао". — Не стоит опасаться, что Вашингтон будет этим расстроен, ведь суть маневров — вызвать у него обеспокоенность".
Авторы признают, что у Пекина не накоплен достаточный потенциал, чтобы "прижать" американскую сторону, однако "вполне достаточно сил, чтобы заставить США заплатить непомерную цену в случае, если будут ущемляться права КНР". "Перед лицом стратегического давления со стороны Соединенных Штатов, мирное развитие не означает, что мы будем терпеть и улыбаться. В условиях злонамеренных провокаций Китай должен решительно обозначить свою позицию, не бояться заплатить определенную цену для того, чтобы утвердить правила игры, согласно которым все внешние силы должны уважать интересы китайской стороны", — отмечается в материале.
В качестве одной из причин возможного усиления конфронтации с США обозреватели газеты указывают на ситуацию в Тайваньском проливе и в Южно-Китайском море, куда американские ВС время от времени направляют военные корабли. Авторы полагают, что в будущем такие провокации могут участиться.
"Для мирного воссоединения [с Тайванем] НОАК должна лучше подготовиться, чтобы дать ответ на [возможный] военный кризис в Тайваньском проливе, сформулировать несколько различных планов, в числе которых — военная блокада острова, уничтожение расположенных на нем боевых объектов и предотвращение военного вторжения", — говорится в статье.
В четверг на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Лу Кан прокомментировал развитие китайско-американских межармейских отношений. Он подчеркнул, что Китай и США — крупные державы, способные выстраивать друг с другом как дружественные партнерские, так и сопернические отношения. Дипломат также выразил уверенность, что Вашингтон не заинтересован в нагнетании конфликта и будет стремиться к формированию совместных с Пекином стабилизационных форматов в области обороны и поддержания безопасности.
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Комментарии
Войска , Азия , Армия , Видео , США , МИД , Китай
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