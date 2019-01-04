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Болсонару допустил размещение базы США в Бразилии 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Военная база США может появиться на территории Бразилии. Соответствующий вопрос новый президент южноамериканской страны Жаир Болсонару может обсудить с Вашингтоном.
«Вопрос физического (присутствия базы США. — News.ru) можно назвать даже символическим. Сегодня возможности американских, китайских, российских вооружённых сил достигают всех частей света вне зависимости от базы. Однако, в зависимости от того, что произойдет в мире, возможно, придётся обсудить этот вопрос в будущем», — заявил Болсонару в эфире телеканала SBT, отвечая на вопрос о возможности создания базы американских военных на территории Бразилии.
Также президент южноамериканской республики назвал военное сотрудничество России и Венесуэлы поводом для беспокойства.
«Россия провела маневры в Венесуэле. Мы знаем намерения правительства Мадуро, диктатуры Мадуро, и Бразилия должна беспокоиться об этом», — заявил Болсонару.
По его словам, последние 20-25 лет вооружённые силы Бразилии «были брошены по политическим причинам, потому что мы, представители вооружённых сил, являемся последним препятствием для социализма».
«Если они сломают нам позвоночник, они установят здесь этот режим», — добавил Болсонару.
Как писал News.ru, новый президент Бразилии от Социально-либеральной партии придерживается ультраправых антикоммунистических взглядов. Хотя он называет лидера Венесуэлы, социалиста Николаса Мадуро, «диктатором», сам Болсонару неоднократно высказывал симпатии к военной хунте, правившей Бразилией в 1960-1980-е годы, а также к практиковавшимся в те времена пыткам в отношении политических противников диктаторского режима. В начале января стало известно, что новые власти страны намерены освободить от должностей высокопоставленных чиновников, которые придерживаются левых убеждений.
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Комментарии2
Войска , Армия , В мире , Николас Мадуро , Бразилия , США
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