США задумали оставить часть войск в Сирии

Часть военнослужащих США может остаться на Юге Сирии на неопределенный срок. Об этом сообщает NBC со ссылкой на высокопоставленный источник в Белом доме.

По его словам, американский лидер Дональд Трамп не обговаривал сроки полного вывода войск, но власти страны считают, что оставшиеся в Сирии боевики террористической организации «Исламское государство» (ИГ-запрещена в РФ) будут уничтожены в течение нескольких недель.

Он также отметил, что военнослужащих, которые покидают Сирию, направят в Ирак.

Президент США Дональд Трамп объявил о выводе войск из Сирии 19 декабря. Он объяснил такое решение окончательной победой над террористами ИГ. Несколько дней спустя американский лидер предложил Турции позаботиться об оставшихся террористах в регионе.