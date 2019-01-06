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США задумали оставить часть войск в Сирии 

Lenta.ru + ещё 26 24 минуты назад
Фото: Reuters
Часть военнослужащих США может остаться на Юге Сирии на неопределенный срок. Об этом сообщает NBC со ссылкой на высокопоставленный источник в Белом доме.
По его словам, американский лидер Дональд Трамп не обговаривал сроки полного вывода войск, но власти страны считают, что оставшиеся в Сирии боевики террористической организации «Исламское государство» (ИГ-запрещена в РФ) будут уничтожены в течение нескольких недель.
Он также отметил, что военнослужащих, которые покидают Сирию, направят в Ирак.
Президент США Дональд Трамп объявил о выводе войск из Сирии 19 декабря. Он объяснил такое решение окончательной победой над террористами ИГ. Несколько дней спустя американский лидер предложил Турции позаботиться об оставшихся террористах в регионе.
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Войска , Армия , Ближний Восток , Дональд Трамп , Исламское государство , Сирия , США
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