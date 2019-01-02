ВВС России получат более 100 самолетов и вертолетов в 2019 году

Военно-воздушные силы ВКС России получат в 2019 году более 100 самолетов и вертолетов, доведя долю современного вооружения в ВВС до 65%. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Минобороны России

"В 2019 году Военно-воздушные силы ВКС получат более 100 новейших и модернизированных самолетов и вертолетов. Тем самым доля современного вооружения и техники ВВС будет доведена до 65%", — сообщили в российском военном ведомстве.

В Минобороны напомнили, что за 2018 год ВКС также получили более 100 единиц авиационной техники. Среди них — многоцелевые истребители Су-35С и Су-30СМ, бомбардировщики Су-34, ударные вертолеты Ка-52, различные модификации вертолетов Ми-8, а также учебно-боевые самолеты Як-130 и другие летательные аппараты.

Также в 2018 году успешно и в полном объеме выполнен план по налету: средний налет на летчика составил более 100 часов, на молодого летчика — выпускника 2017 года более 120 часов. Общий налет по сравнению с 2017 годом увеличился более чем на 6 тыс. часов.

Помимо боевой подготовки в новом году летчики ВКС будут участвовать в стратегическом учении "Центр-2019", всеармейском и международном этапах конкурса летного мастерства "Авиадартс-2019", а также в военно-техническом форуме "Армия-2019", акциях "Служба по контракту — твой выбор", в других международных авиасалонах и выставках.